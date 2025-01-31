Emlak Konut GYO’dan konutta hareketliliğe kampanya desteği!

Emlak Konut GYO, 2024 yılı satış sonuçlarını ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Yasir Yılmaz başkanlığında sermaye piyasası temsilcileri, yatırımcılar ve paydaşların katılım sağladığı bir toplantı düzenlendi.

Yılmaz, açılış konuşmasında, Emlak Konut'un 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladığını vurgulayarak, açıklanan son finansal verilere göre, aktif büyüklüklerini 177 milyar liraya ulaştırıp sektördeki liderliklerini teyit ettiklerini kaydetti.

2025'te çeşitli finansal enstrümanlarla aktif büyüklüklerini ve gelirlerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Yılmaz, "Daha önce olduğu gibi hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıran hem de yatırımcıları heyecanlandıran kampanyalarla sektördeki hareketliliği desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Emlak Konut'un 2024'te toplam 51 milyar lira ön satış ve arsa satışı geliri elde ederek ticari başarısını güçlendirdiği ve 4.2 milyar lira kâr hedefini başarıyla koruduğu vurgulanan toplantıda, ayrıca gelecek dönemde devam eden 33 gelir paylaşımı projesinden toplam 44.9 milyar lira tutarındaki yıllara sari karını taahhüt altına almış bulunduğu ifade edildi.