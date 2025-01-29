Yangın tüpü fiyatlarına inceleme

Yangın malzemesi ürünlerinde fahiş fiyat yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine bu alandaki denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri, ülke genelinde yangın malzemesi üreticilerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 395 işletmede 5 bin 154 ürün denetlendi. Denetim sonucunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351 oldu. Savunmalarının ardından ürünleri yetersiz bulunan ve fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen firmalara ceza uygulanacak.

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