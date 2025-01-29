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Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri açıklandı

Merkez Bankası, Ocak 2024 itibarıyla sektörel enflasyon beklentilerini duyurdu. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25.4'e, reel sektörün yüzde 43.8'e ve hanehalkının ise yüzde 58.8'e indi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Merkez Bankası’nın sektörel enflasyon beklentileri açıklandı

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    Merkez Bankası, sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Ocak'ta, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 25.4'e, reel sektör için yüzde 43.8'e ve hanehalkı için yüzde 58.8'e indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayıs 2024'e göre 12 ay sonrası beklenti, hane halkında 17 ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir, beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz" dedi.

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