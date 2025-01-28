Milyonlara emeklilik imkanı: Primini tamamlamak isteyenler dikkat! İsteğe bağlı sigortalılar, evde çalışanlar ne ödeyecek?

Ülkemizde emekli olmanın en önemli şartı prim. Sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen primi tamamlamak gerekiyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren yatırıyor.
Ülkemizde emekli olmanın en önemli şartı prim. Sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen primi tamamlamak gerekiyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren yatırıyor.
Kendi işini kuranlar Bağ-Kur kapsamında primlerini ödüyor. Askerlik, doğum gibi borçlanmalar ile de prim sayısı artırılabiliyor. Bir başka yöntem ise isteğe bağlı sigorta. Çalışmayanlar, emeklilik için prim günü yetmeyenler ya da prim günlerini kendi ödeyerek tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. Bu ay zamlanan asgari ücret ödenecek primlere ve borçlanma tutarlarına yansıdı. İşte detayları...
EV KADINLARINA FIRSAT
Ev kadınları ve primi eksik olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada en düşük prim 8 bin 321 lira 76 kuruş oldu. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor.
Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Bu durumda söz konusu primin 2 bin 773 lira 92 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 5 bin 547 lira 84 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.
EVDE ÜRETENLER
Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 8 bin 321 lira 76 kuruşa yükseldi. Evde ürettiği el emeği ürünlerini satanlar vergi muafiyetinden yararlanırken, sigorta primini yatırarak emekli de olabiliyor.
BORÇLANMA İMKANI DA VAR
Bu aydan itibaren başvuranlar doğum, askerlik borçlanması için günlük en düşük 277,39, en yüksek 2 bin 80 lira prim yatıracak. 1 aylık borçlanma için en az 8 bin 321 lira ödenmesi gerekecek. Kadınlar doğumdan sonra çalışmadıkları süreyi (en çok 2 yıl) borçlanabilirken, en çok 3 çocuk için bu imkandan yararlanabiliyor. Doğumların da sigortalı olduktan ya da stajdan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Askerlik borçlanması ise sigortalı olmadan önce yapılmışsa başlangıcı erkene çekip prim gün sayısını artırıyor. Sigortadan sonra yapılmışsa sadece prim kazandırıyor.
BAKICI NE ÖDEYECEK?
Bakıcı, temizlikçi gibi ev işlerinde aynı işverenin yanında ayda 10 günden az çalışanlar da primini kendi ödeyebiliyor. Emekli olmak isteyenlerin bu kapsamda ödeyeceği aylık prim tutarı yeni asgari ücretle birlikte 8 bin 451 lira 79 kuruş oldu. Eksik günlerini bu şekilde 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sayılıyor.
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN DURUMU
Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin yatıracağı tutar da değişti. Aylık kazanç alt sınırına göre işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler aylık 8 bin 321 lira 76 kuruş, işsizlik sigortası primi ödeyecekler de 9 bin 101 lira 93 kuruş üzerinden gün sayısına göre ödeme yapacak.
ŞOFÖRLER DE TAMAMLAYABİLİYOR
Taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar, eksik primlerini tamamlayabiliyor. İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler en az 8 bin 451 lira 79 kuruş prim yatıracak. İşsizlik primi dahil etmek isteyenlerin ise en az 9 bin 231 lira 95 kuruş ödemesi gerekiyor.
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