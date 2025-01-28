Ülkemizde emekli olmanın en önemli şartı prim . Sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen primi tamamlamak gerekiyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren yatırıyor.

Kendi işini kuranlar Bağ-Kur kapsamında prim lerini ödüyor. Askerlik, doğum gibi borçlanmalar ile de prim sayısı artırılabiliyor. Bir başka yöntem ise isteğe bağlı sigorta. Çalışmayanlar, emeklilik için prim günü yetmeyenler ya da prim günlerini kendi ödeyerek tamamlamak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. Bu ay zamlanan asgari ücret ödenecek primlere ve borçlanma tutarlarına yansıdı. İşte detayları...

Milyonlara emeklilik imkanı: Primini tamamlamak isteyenler dikkat! İsteğe bağlı sigortalılar, evde çalışanlar ne ödeyecek? (AA)

EV KADINLARINA FIRSAT

Ev kadınları ve primi eksik olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada en düşük prim 8 bin 321 lira 76 kuruş oldu. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor.

Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Bu durumda söz konusu primin 2 bin 773 lira 92 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 5 bin 547 lira 84 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.