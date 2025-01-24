Merkez Bankası’ndan ikinci faiz indirimi!

2024'ün yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 22 ay aradan sonra ilk faiz indirimini yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025'e indirimle başladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 47.5'ten 45'e indirdi. Böylece son iki toplantıda 5 puanlık indirim yapıldı. Yapılan açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine vurgu yapılarak, şöyle denildi:

2 ayda 500 puana ulaştı (Takvim Gazetesi)

TOPLANTI BAZLI KARAR

"Politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır."