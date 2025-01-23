Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat önlemi: ESK 40 bin canlı hayvan tedarik edecek!

Et ve Süt Kurumu (ESK), ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını bildirdi.

ESK (AA)

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, piyasa regülasyonuyla görevli olan kurumun yaklaşan ramazan ayı öncesinde tüketicilerin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler aldığı ifade edildi.