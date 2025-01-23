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Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat önlemi: ESK 40 bin canlı hayvan tedarik edecek!

Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek Et ve Süt Kurumu harekete geçti. ESK yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını bildirdi.

AA AA
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 22:16 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 22:16
Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat önlemi: ESK 40 bin canlı hayvan tedarik edecek!

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    Et ve Süt Kurumu (ESK), ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını bildirdi.

    ESK (AA)ESK (AA)

    Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, piyasa regülasyonuyla görevli olan kurumun yaklaşan ramazan ayı öncesinde tüketicilerin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler aldığı ifade edildi.

    Kırmızı et (AA)Kırmızı et (AA)


    FAHİŞ FİYATA ÖNLEM

    Açıklamada, "Bu kapsamda, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Kurumumuzca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

    Kırmızı et (AA)Kırmızı et (AA)


    HEDEF FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇMEK

    Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etlerin uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, "Böylelikle her ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

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