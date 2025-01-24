Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere ayda 19 bin TL! Nasıl başvuruluyor?

SGK'nın, çalışan annelere ve bakıcılara destek sağladığı Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde yeni perde açıldı.

AB ile birlikte finanse edilen projede; bu yıl 15 milyon lirayı aşan destek için düğmeye basıldı. Destek tutarları da artırıldı. Buna göre; tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 euro yani yaklaşık 18 bin 966 lira, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere de 560 euro yani 20 bin 826 lira destek verilecek.

Proje kapsamında yarı zamanlı çalışan anneler de desteklenirken, bu kapsamda aylık ödeme 255 euro (9 bin 483 lira) seviyesinde olacak. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu (11 bin 343 lira) bulacak. Proje kapsamında 20 ay süreyle destek verilecek.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Bu proje ile annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir'de yürütülen projeye bu yıl toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" dedi.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Proje kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden 0-36 aylık çocuk sahibi sigortalı anneler destekten yararlanıyor. Anneler, e-Devlet şifresi ile 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

YARARLANMA ŞARTLARI

- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmek,

- Çocukla aynı evde ikamet etmek,

- Bekar anneyse çocuğun velayetine sahip olmak,

- En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve tam zamanlı sigortalı olarak (4/a sigortalılar) çalışmak ve adına aylık 30 gün prim bildiriliyor olunması,

- Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmak,

- Proje döneminde analık izninde olmamak,

- Bakıcının ücretini en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyinden ödemek.