SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere ayda 19 bin TL! Nasıl başvuruluyor?

3 ildeki çalışan annelere bakıcı istihdamı için bu yıl 15 milyon lirayı aşan destek verilecek. 20 ay sürecek projede aylık tutar tam zamanlı çalışan annelerde 510 euro, özel gereksinimli çocuğu olanlar için de 560 bin euro olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025
Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere ayda 19 bin TL! Nasıl başvuruluyor?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    SGK'nın, çalışan annelere ve bakıcılara destek sağladığı Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde yeni perde açıldı.

    AB ile birlikte finanse edilen projede; bu yıl 15 milyon lirayı aşan destek için düğmeye basıldı. Destek tutarları da artırıldı. Buna göre; tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 euro yani yaklaşık 18 bin 966 lira, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere de 560 euro yani 20 bin 826 lira destek verilecek.

    Proje kapsamında yarı zamanlı çalışan anneler de desteklenirken, bu kapsamda aylık ödeme 255 euro (9 bin 483 lira) seviyesinde olacak. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu (11 bin 343 lira) bulacak. Proje kapsamında 20 ay süreyle destek verilecek.

    BAKAN IŞIKHAN DUYURDU
    Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Bu proje ile annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir'de yürütülen projeye bu yıl toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" dedi.

    NASIL BAŞVURULUYOR?
    Proje kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden 0-36 aylık çocuk sahibi sigortalı anneler destekten yararlanıyor. Anneler, e-Devlet şifresi ile 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

    YARARLANMA ŞARTLARI
    - Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmek,
    - Çocukla aynı evde ikamet etmek,
    - Bekar anneyse çocuğun velayetine sahip olmak,
    - En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve tam zamanlı sigortalı olarak (4/a sigortalılar) çalışmak ve adına aylık 30 gün prim bildiriliyor olunması,
    - Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmak,
    - Proje döneminde analık izninde olmamak,
    - Bakıcının ücretini en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyinden ödemek.

    Çalışan annelere ayda 19 bin TL! O şartları karşılayan parayı alacakÇalışan annelere ayda 19 bin TL! O şartları karşılayan parayı alacak
    Çalışan annelere ayda 19 bin TL! O şartları karşılayan parayı alacak

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kartalkaya’daki otel faciasında yeni detay! Tanju Özcan itfaiye aracını satmış! Makam aracı almış
    Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında yeni gelişme: İtfaiye raporu ortaya çıktı!
    Anadolu Ajansı
    Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Gözaltı sayısı yükseldi
    Türkiye ile Ruanda arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’den önemli açıklamalar
    Umutlar Danimarka’ya! Fenerbahçe - Lyon: 0-0 | MAÇ SONUCU
    Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar
    Trump ilk onu aradı! Muhammed bin Selman’dan ABD’ye milyarlarca dolarlık teklif
    DEM’den İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
    Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat önlemi: ESK 40 bin canlı hayvan tedarik edecek!
    Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Tam 944 sayfa
    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!
    Facia oteline yeterlilik belgesi veren CHP’li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?