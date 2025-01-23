YEKA Rüzgar Yarışmasına büyük ilgi

Rüzgar enerjisine dayalı 5 bölgeden oluşan toplam 1200 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarına, 40 şirketten 21 bin megavatlık 100 başvuru yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Edirne, Kırklareli ve Sivas'ta bulunan 1200 megavatlık 5 YEKA RES (rüzgar enerjisi santrali) alanı için düzenlenecek yarışmalara başvuruların alınmasının ardından, sıra güneş yarışmalarına geldi. Güneş enerjisi alanında 800 megavatlık YEKA GES (güneş enerjisi santrali) başvuruları 27 Ocak'ta alınacak.

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