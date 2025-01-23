18 bin TL’lik kira 70 bin TL oldu!

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların başında kira tutarı yer alıyor. 5 yılı dolduran ev sahipleri uyarlama davaları için mahkemenin yolunu tutuyor. Örnek bir davayla konut kirası 18 bin liradan 60 bin liraya çıktı.

BİLİRKİŞİDEN '70 BİN TL' RAPORU

2018 yılında bir kişi, İstanbul Bakırköy'de 3+1 ve 110 metrekare bir daireyi 6 bin 500 lira bedelle tuttu. Kira yıllar sonra 18 bin 750 liraya kadar revize edilse de ev sahibi bu tutarı düşük bularak geçtiğimiz yıl mahkemenin yolunu tuttu. Kirayı düşük bulan ev sahibi uyarlama davası açarken, tutarın 60 bin liraya çıkarılmasını istedi. Bilirkişi heyeti evi inceledi ve rayiçlere bakarak değerini 70 bin lira olarak tespit etti.

TALEBE GÖRE KARAR

Mahkeme, bu ay görülen ikinci duruşmada aylık kiranın net 60 bin lira olarak ödenmesine karar verdi. Avukat Aylin Esra Eren, "Ev sahibi aylık kira bedelinin 60 bin lira olmasını talep etmişti. Eğer ev sahibi burada kiranın 70 bin lira olmasını isteseydi, bilirkişi kira tespiti göz önünde bulundurularak hakim kira bedelini 70 bin lira olarak belirleyebilirdi. Hakim burada talebi karşılamış oldu" ifadesini kullandı.