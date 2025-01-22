Zamda sınır tanımadılar! Özel okul şikayetleri bir haftada %1100 arttı

Fahiş fiyat uygulayan özel okullar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatırken, velilerden de tepki yağdı. Şikayet platformlarında özel okul şikayetleri patlama yaptı. Şikayetvar, son bir haftada şikayetlerin yüzde 1100 arttığını açıkladı. Velilerin en çok şikayet ettiği konu ise fahiş fiyat artışı oldu. Özel okulların eğitim ücretleri dışında kitap, kıyafet ve yemek gibi ek hizmetler için yüksek meblağlar talep etmeleri de şikayet konuları arasında yer aldı. İşte bazı şikayetler:

ETÜT YOK ÜCRETİ VAR

Geçen sene 50 bin TL olan yemek ücreti, bu sene yüzde 100 zamla 100 bin TL oldu. Etüt almadığımız halde etüt ücreti adı altında zorunlu olarak istenen ekstra ödeme de 16 bin 500 TL'den 49 bin 500 TL'ye çıktı.

Oğlum 5. sınıfta. 2024 yılında 90 bin 738 TL eğitim, 59 bin 500 TL yemek, 19 bin 500 TL etüt ücreti olmak üzere 169 bin 738 TL ödedim. 2025 yılı için 140 bin 737 TL eğitim, 100 bin TL yemek, 49 bin 500 TL etüt ücreti olmak üzere toplam 290 bin 237 TL ücret çıkardılar. 2024'ten 2025'e yüzde 70.9'luk bir zam oluyor. Devletimizin belirlediği yüzde 55 zammın çok üzerinde bir zam bu.

% 150 YÜKSELTEN VAR

Erken kayıt altında 165 bin TL'ye kayıt ettirdiğimiz bir çocuk fiyatı 330 bin TL'ye yükselmiş. Yüzde 54.8 artış sınırına karşın yüzde 100 artmış. Yine 19 bin 500 TL olan etüt ücretini mevzuat gereği yüzde 49.8 artırmaları gerekirken, yüzde 150 zam yaptılar. Yemek ücreti de 60 bin TL'den 100 bin TL'ye yükselmiş.

Aynı eğitimi gören, aynı erken kayıt yenileme döneminde kayıt yenileme isteyen tüm ailelere aynı fiyat uygulanmalı. Ailelere sunulan kayıt yenileme fiyat tekliflerinde 300 bin ila 420 bin TL seviyelerinde değişiklik gösteren bir fiyat politikası uygulanıyor.

VELİLERE UYARI GELDİ

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük; velilerin, yeni kayıtlarda okul idareleri ile mutlaka müzakere ederek ve mutabakata vararak ücreti kabul etmeleri gerektiğini ifade ederek, "İstek ve onayları dışında bir ücretin dayatılması halinde mutlaka sözleşmeye şerh düşsünler" dedi. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de velilerin yasal artış oranının üzerindeki zamlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru hakkına sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Onun dışında da yine ilçe milli eğitim müdürlüklerine, 'Yönetmeliğe aykırı para talep edildiğini' belirterek idari yönden bir başvuru yapabilirler. Yine fazla ödedikleri veya alınmaması gereken bir paranın kendilerinden alındığı gerekçesi ve paraların iade edilmesi talebiyle hakem heyetine başvurabilirler. Hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde bu tip davalarda velilerin lehine karar verilmekte."