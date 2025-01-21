TCMB, Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni düzenlemeye gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılmasına karar verdi.

TCMB'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerinin kısıtlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir."