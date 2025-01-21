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Bankalar 2025'te kredi kartı aidatlarını artırdı! İşte uzmanlardan banka müşterilerine öneriler

Yeni yılla birlikte bankalar kredi kartı aidatlarını güncellemeye başladı. Yıllık aidat kimilerinde bin 200 lirayı aştı. Uzmanlar da banka müşterilerine yol gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Bankalar 2025’te kredi kartı aidatlarını artırdı! İşte uzmanlardan banka müşterilerine öneriler

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    Bankalar yeni yıl itibarıyla kredi kartı aidat ücretlerini güncellemeye başladı. Bankalardan yıllık alınan aidatların bin 200 lirayı aştığı belirtildi. Uzmanlar da hem aidat ödememenin hem de iade almanın yollarını anlattı. İşte merak edilen soruların yanıtları:

    AİDAT NASIL İPTAL EDİLİR?
    Müşteri baştan pazarlık ederse kredi kartı aidatı bankalar tarafından alınmayabiliyor. Ancak sonrasında da aidat ücretinin iptali mümkün. Müşteri bankasına iptal için başvurduğunda da aidat alınmayabiliyor. Eğer bu ücreti ödemek istemiyorsanız, bunu bankanıza açıkça söyleyin. Eğer iptal edilmezse bankayla çalışmayacağınızı açıkça belirtin.

    PAZARLIK FAYDA GÖSTERİR Mİ?
    Bankalar kârlı bulduğu müşterilerini kaybetmemek için kart aidatlarını çoğu zaman iade etmekte veya kredi kartına kişiyi alışverişle bağlayabilmek için para puan teklifinde bulunmakta.

    AİDATSIZ KART TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
    Tüketicinin aidatsız kart talep etme hakkı bulunuyor. Bankalar da bu talebi karşılamak zorunda.

    ÖDEME YAPILMAZSA NE OLUR?
    Tüketiciler eğer kart aidatını ödemezse o kredi kartının borç hanesine işleyecektir ve borç kredi kartı hesabında görünecektir. Ödenmezse bu tutara faiz işletilecektir. Bunun için bankayla görüşülmeli, iptal edilmezse tüketici hakem heyeti veya dava yoluna gidilmeli.

    ÖDENEN AİDAT GERİ ALINABİLİR Mİ?
    Kredi kartı aidatını ödeyenlerin bunları geri alması mümkün. Kart aidat ücreti ödemek istemeyenler tüketici hakem heyetine başvurarak kolayca bu ödemiş oldukları tutarları geri alabilmekte.

    REKLAMLARI DURDURULDU
    Reklam Kurulu, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle 188 dosyaya 29.1 milyon lira para ve durdurma cezası uygulanmasını kararlaştırırken, 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı aldı. Toplantıda finansal piyasalara ilişkin konular öne çıktı.

    Yapılan incelemelerde, kredi reklamlarında enerji kimlik belgesi bulunan konutlara özel "yeşil konut kredisi" ve elektrikli ve hibrit araçlara özel "yeşil taşıt kredisi" gibi ana vaadin açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği ancak reklamlarda faiz oranı veya ücret muafiyeti gibi avantajlardan bahsedilirken bu avantajlara dair yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı ifade edildi.

    Ayrıca, çevreye ve doğaya duyarlılığa ilişkin "cazip" ve "uygun" faiz oranı veya ücret muafiyetinden bahsedilmesine rağmen uygulamada standart kredilerden bir farklılığın olmadığı vurgulandı. Bu kapsamda, bahsi geçen aykırılıkları içeren reklamlara ilişkin 10 banka hakkında "reklamların durdurulması cezası" uygulanmasına, ayrıca finansal piyasalara ilişkin birlik ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtımlı yazıyla bilgilendirme yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

    E-DEVLET'TEN BAŞVURUN
    Vatandaşlar bankaların müşteri hizmetlerini arayarak ya da tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvurarak kredi kartı aidatlarını geri alabiliyor. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan 'Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi' bölümünün tıklanması gerekiyor.

    Ardından tüketici hakem heyeti başvuru sayfasına yönlendirilen vatandaşların, kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri girmesi ile süreç tamamlanıyor.

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