Çiftçi Destek Ödemeleri 2025 | e-Devlet tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

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Tarımsal Destek Ödemeleri Yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 Ocak 2025 itibarıyla çiftçilere 279 milyon 878 bin lira tutarında kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemek için ödeme yapılacağını duyurdu. Ödemeler, hak sahibi çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Tarımsal destek ödemeleri, her yıl belirli tarihlerde çiftçilere ulaştırılmaktadır ve sorgulama işlemi yukarıda belirtilen şekilde yapılabilir.

Tarımsal Destek Ödemeleri Nelerdir?

2025 yılı için belirlenen tarımsal destek ödemeleri farklı alanlarda çiftçilere destek sağlamaktadır. Ödemeler, çeşitli kalemler halinde yapılmakta olup, toplamda büyük bir meblağ çiftçilere aktarılmaktadır. İşte bazı başlıca destek ödemeleri:

Süt Desteği: 1 milyar 100 milyon 263 bin 651 TL

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 156 milyon 719 bin 379 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği: 114 milyon 405 bin 854 TL

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 51 milyon 192 bin TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 10 milyon 166 bin 917 TL

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteği: 9 milyon 555 bin 860 TL

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği: 1 milyon 667 bin 251 TL

Ar-Ge Destek Programı: 1 milyon 453 bin 524 TL