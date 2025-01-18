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Tarımda ilaç sorunu bitecek!

Tarım Bakanlığı denetimleri artırırken şimdi de zararlıları önlemek için karşıtlarını üreterek tarlalara salacak. Böylece çiftçinin ilaç maliyeti de ortadan kalkacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Tarımda ilaç sorunu bitecek!

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    Tarım ve Orman Bakanlığı, pestisitle mücadelesini yeni stratejiler ortaya koyarak güçlendiriyor. İhracata gidecek ürünlerin geri dönmesinin önüne geçmek için iki kez denetleme sistemini geliştiren Bakanlık, şimdi de zararlıları öldürmek için karşıtlarını üreterek tarlalara salacak. Böylece zirai ilaçların kullanımı azaltılarak bitirilecek.

    PESTİSİTE DOĞAL ÇÖZÜMLÜ MÜCADELE
    Tarım Bakanlığı, ihracata gidecek tarım ürünlerini iki kez denetleme sistemine geçerek ürünlerin gümrüklerden geri dönmesinin önüne geçmeyi amaçlamıştı. Ürünlerin ihracattan dönmesinin engellenmesinin yanı sıra hem iç piyasa hem de dış piyasada satılacak ürünlerde insan sağlığını etkileyen zirai ilaç kullanımı da en aza indirilecek.

    Bakanlık, bu kapsamda tarlalardaki zararlıların karşıtlarını üreterek planlı tarıma göre bölgelere salacak. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen proje ile tarımsal ürüne zarar verecek olan zararlıları öldürecek türler üretilerek hızla bölgeye dağıtılacak. Örneğin, toprak analizi yapılmasının ardından tarımsal ürünlerin yapraklarına zarar verecek olan yaprak bitlerini öldürmek için uğur böceği üretilerek bölgeye dağıtılacak. Böylece tarlalara zararlı olan böcekler dışında yararlı türlerin de ilaçlarla ölmesi engellenecek ve zirai ilaç kullanımı azaltılarak bitirilecek.

    ZİRAİ İLAÇ MALİYETİ ORTADAN KALKACAK
    Zararlı böceklerin elimine edilmesinde kullanılacak olan canlılar üst üste kullanılarak kimyasal mücadeleye olan ihtiyacı azaltırken zamanla da pestisit kullanımını tümüyle ortadan kaldıracak. Böylece zararlılar ile mücadelede kullanılan canlılar, bir kaç yıl içinde bölgeye adaptasyon sağlayarak hem pestisit kalıntılarının önüne geçecek hem de çiftçi için ek bir maliyet oluşturan zirai ilaçların kullanımını bitirecek. Böylece çiftçi, üründen daha fazla kar elde edebilecek.
    Rana BÜYÜKTAŞ

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