SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? Kritik veri açıklandı

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 514 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon dolardan 160 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

AA AA
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 14:47 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 15:57
Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? Kritik veri açıklandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 514 milyon dolar artışla 160 milyar 447 milyon dolara çıktı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, 10 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 838 milyon dolar artışla 94 milyar 426 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ocak'ta 92 milyar 588 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Bu dönemde altın rezervleri de 676 milyon dolar artarak 65 milyar 345 milyon dolardan 66 milyar 21 milyon dolara çıktı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 514 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon dolardan 160 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    27.01.202350.93376.206127.139
    24.02.202349.19071.980121.170
    31.03.202352.17670.247122.423
    28.04.202346.41368.471114.884
    26.05.202341.93956.51998.458
    27.06.202341.43267.155108.587
    28.07.202341.42572.349113.774
    25.08.202341.34475.955117.299
    29.09.202340.62981.575122.203
    27.10.202344.14882.412126.560
    24.11.202345.49690.997136.493
    22.12.202347.89697.557145.453
    29.12.202348.23192.830141.061
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    01.11.202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    27.12.202464.31990.738155.057
    03.01.202565.34592.588157.933
    10.01.202566.02194.426160.447


    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Millete kılıç çekmenin bedeli! Disiplinsiz teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı: Tıpış tıpış hesap vermeye geldiler
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı! İsrail vaz mı geçiyor?
    İsrail’de Netanyahu hesaplaşması: Neden 8 ay önce ateşkes demedin? Trump baskısı: Biden gitti Bibi bitti
    Hakem atamalarında sistem değişti! Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’e VeTAS yöntemi: Bu haftadan itibaren başlıyor! Peş peşe istifalar
    Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi
    Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? Kritik veri açıklandı
    Elebaşı Şahin’e Suudi cilası! Ademi merkeziyetçilik dedi özerklik isteyip şart koştu: CIA gelininden Zaman ayarlı Erbil-YPG iddiası
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım!
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde vurguna rıza! Skandal Erdoğan Toprak’a uzandı! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...
    Sahte içki faciası büyüyor: Ölü sayısı fırladı | Tekel bayisinde böyle sattı | Sahte içki nasıl anlaşılır?
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    İstanbul’da kentsel dönüşüm için Yarısı Bizden fırsatı! 15 soru 15 cevap | TOKİ ve Emlak Konut harekete geçti
    Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani’den Başkan Erdoğan’a teşekkür! PKK/YPG’ye uyarı: Teröre karşı hızlı davranacağız
    EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK HESABI | SSK ve Bağ-Kurlunun hesabına ne kadar maaş yatırılacak? Yeni zamlı maaşlar e-Devlet’te
    Dijital telifte sona doğru! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Emek hırsızlığı bitecek