Sözleşmeli öğretmen alımında yeni dönem!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında 1 Eylül'den sonra sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek adaylar, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan dahilinde her bir öğretmenlik alanı için Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı puanı üstünlüğüne göre belirlenecek. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7528 sayılı Kanun'da belirtilen şartları taşımaları kaydıyla sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerin başvuruları elektronik ortamda alınacak ve adaylara 2 kez tercih hakkı verilecek. Tercihlerine yerleşemeyenlerin ve tercihte bulunmayanların atamaları Bakanlık tarafından kurayla yapılacak. Yerleştirilme işlemleri hazırlık eğitiminin bitiminden itibaren 2 ay içerisinde tamamlanacak.



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