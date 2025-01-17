PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sözleşmeli öğretmen alımında yeni dönem!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında 1 Eylül'den sonra sözleşmeli öğretmen olarak görev alacak adaylar, hazırlık eğitimini Milli Eğitim Akademisi'nde alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Sözleşmeli öğretmen alımında yeni dönem!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında 1 Eylül'den sonra sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek adaylar, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak.

    Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan dahilinde her bir öğretmenlik alanı için Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı puanı üstünlüğüne göre belirlenecek. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7528 sayılı Kanun'da belirtilen şartları taşımaları kaydıyla sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek.

    Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerin başvuruları elektronik ortamda alınacak ve adaylara 2 kez tercih hakkı verilecek. Tercihlerine yerleşemeyenlerin ve tercihte bulunmayanların atamaları Bakanlık tarafından kurayla yapılacak. Yerleştirilme işlemleri hazırlık eğitiminin bitiminden itibaren 2 ay içerisinde tamamlanacak.

    315 BİN UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN
    Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alan 315 bin 856 öğretmen, 15 Ocak itibarıyla yeni ünvanları doğrultusunda eğitim öğretim tazminatından yararlanmaya başladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan milletvekillerine müjdeyi verdi! Sosyal konut seferberliği başlayacak
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İfadeler ortaya çıktı
    Casper
    EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK HESABI | SSK ve Bağ-Kurlunun hesabına ne kadar maaş yatırılacak? Yeni zamlı maaşlar e-Devlet’te
    ABD’den Gazze’de ateşkes itirafı: Hamas’ı masaya Başkan Erdoğan getirdi
    CHP’li Rıza Akpolat’ın içinde olduğu ihale çarkı ve rüşvet ağı ortaya çıktı: Araç satışı üzerinden vurgun!
    Bitmeyen stoper sancısı! Fenerbahçe son 7 sezonda savunmadaki ideal ikilisini bir türlü bulamadı
    Başkan Erdoğan’dan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Hamas-İsrail ateşkesi: Serbest kalacak Filistinlilerin fotoğrafları ilk kez TAKVİM’de!
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı! Tel Aviv basını duyurdu: Hükümet toplanacak
    Arktik’teki paylaşım savaşında Grönland neden önemli? Trump satın alabilir mi?
    Fransa neyin peşinde: Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye İHA verdiler!
    21 yıl sonra bir ilk! Külliye’de yöresel kabul
    Milletin Meclisinde yüzlerine açık açık soruldu: Arkanızda LGBT lobisi mi var?
    Millete kılıç çekmenin bedeli! Disiplinsiz teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı: Tıpış tıpış hesap vermeye geldiler