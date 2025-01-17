Emekliye şimdi maaş Şubat’ta fark: Aylık ödemeleri bugün başlıyor! Hesaba ne yatacak? Kimler fark alacak?

Ocak zamlarının belli olmasının ardından emeklilere aylık ödemeleri bugün itibariyle başladı. Ancak yeni taban aylık düzenlemesi yetişmedi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en düşük ödemeyi 14 bin 469 liraya yükselten düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarına 28 Ocak tarihine kadar ara verilmesi nedeniyle teklifin yasalaşması Şubat sonuna kaldı.

ÖDEME BUGÜN BAŞLIYOR

Bu nedenle SSK'lılara 17-26 Ocak, Bağ-Kur'lulara da 25-28 Ocak tarihlerinde yüzde 15.75 zamlı kök aylık (ek ödeme dahil) ve 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak. Yani emeklilerden yüzde 15.75 zam sonrası yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara 12 bin 500 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak.

1.969 TL'YE VARAN FARK

Ancak yeni düzenleme Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe gireceği için emeklilerin bir hak kaybı olmayacak. Yasa çıktıktan sonra Ocak zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında çıkanlara bin 969 liraya varan fark verilecek. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969 lira, 13 bin lira yatırılanlara bin 469 lira, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark ödenmesi söz konusu olacak. Yeni taban aylıktan 3.8 milyon emekli yararlanacak. Düzenleme Ocak sonunda yasalaşacağı için, fark ödemesi Şubat'ta yapılacak.

ÖRNEK 1

Aralık ayı

- Kök aylık: 10 bin TL

- Ek ödeme: 400 TL

- Toplam: 10.400 TL

- Hesaba yatan: 12.500 TL



Ocak ayı

- Yeni kök aylık: 11.575 TL

- Yeni ek ödeme: 463 TL

- Toplam: 12.038 TL

- Şimdi hesaba yatacak: 12.500 TL

- Yasa çıkınca ödenecek fark: 14.469 - 12.500 = 1.969 TL



ÖRNEK 2

ARALIK AYI

- Kök aylık: 11.000 TL

- Ek ödeme: 440 TL

- Toplam: 11.440 TL

- Hesaba yatan: 12.500 TL



OCAK AYI

- Yeni kök aylık: 12.732,50 TL

- Yeni ek ödeme: 509,30 TL

- Toplam: 13.241,80 TL

- Şimdi hesaba yatacak: 13.241,80 TL

- Yasa çıkınca ödenecek fark: 14.469-13.241,80= 1.227,20 TL



ÖRNEK 3

Aralık ayı

- Kök aylık: 11.500 TL

- Ek ödeme: 460 TL

- Toplam: 11.960 TL

- Hesaba yatan: 12.500 TL



Ocak ayı

- Yeni kök aylık: 13.311,25 TL

- Ek ödeme: 532,45 TL

- Toplam: 13.843,40 TL

- Şimdi hesaba yatacak: 13.843,40 TL

- Yasa çıkınca ödenecek fark: 14.469 - 13.843,40 = 625,60 TL

E-DEVLET'E GÖRE YENİ KÖK-TABAN AYLIK REHBERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu e-Devlet'teki aylık ve ek ödeme tutarlarını güncelledi. İşte adım adım yeni aylıklar:

- E-Devlet'e girin.

- SSK'lıysanız '4A', Bağ- Kur'luysanız '4B'ye ilişkin 'Emekli Aylık Bilgisi'ni tıklayın.

- Önce 'İşlem', ardından 'Detay' yazısına dokunun.

- Buradaki 'Aylık Tutarı', yüzde 15.75 zamlı kök aylığı gösteriyor. Bundan sonra yapılacak zamlar bu tutara yansıtılacak.

- 'Ek Ödeme Tutarı' da yeni kök aylığınız üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeye işaret ediyor.

- '5510 Ek 19 Miktarı' ise eğer kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altındaysa emekliye yapılan ödemeyi bu tutara tamamlamak için eklenen tutara işaret ediyor. Yeni taban aylık düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle '5510 Ek 19 Miktarı' değişecek. Yeni tutar, 14 bin 469 liradan kök aylık ve ek ödemenin toplamı çıkarılarak bulunacak.

- 'Kesinti tutarı', ilaç alınmışsa bunun için aylıktan yapılan kesintiyi gösteriyor.

- 'Aylık Tutarı', 'Ek Ödeme Tutarı' ve '5510 Ek 19 Miktarı' bölümlerinin karşısındaki rakamların toplamı, bu ay yatırılacak tutar olacak. Eğer 'Kesinti Tutarı' bölümün karşısında bir rakam varsa, bu toplam tutardan düşülerek ödeme yatırılıyor. Yeni taban aylık düzenlemesi yürürlüğe girince geliri 14 bin 469 liranın altında olanların 5510 Ek 19 Miktarı güncellenecek.

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