BankPozitif’ten İsrail iddialarına yanıt: Yüzde 100 Türk sermayesiyiz

Flash Haber TV'nin yeni sahibi Erkan Kork'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu BankPozitif'in İsrailli ortağı olduğu yönündeki haberler yalanlandı. Bankadan yapılan açıklamada, bu konudaki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BDDK'nın 12.05.2023 tarih ve 10600 sayılı kararı ile Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd.'nin bankadaki doğrudan payı yüzde 0'a düşürülmüştür. BDDK kararı ile bankanın çoğunluk hisseleri Capitaltürk Holding A.Ş.'ye geçirilmiştir. Bu itibarla bankamız yüzde 100 Türk sermayeli bir banka ortaklık yapısı olarak ülkemizin ve milletimizin geleceği için hizmet etmeye ve ekonomimize katkı vermeye devam edecektir." Açıklamada, yabancı sermaye iddiaları ile bankanın itibarını zedelemeye çalışanlarla ilgili yasal hakların kullanılacağı da belirtildi.