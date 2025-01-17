Bakan Şimşek, Londra’da Bank of America’nın Türkiye Konferansı’na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'deki temasları kapsamında Bank of America tarafından Londra'da düzenlenen Türkiye Konferansı'na katıldı.

Konferans, 2018 yılından beri ilk defa düzenlendi. Etkinliğe, 250'den fazla yatırımcı katılırken, ilk defa böyle yüksek katılımcı sayısına ulaşıldı.

Enflasyonda sağlanan düşüşün devam edeceğine işaret eden Şimşek, dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceklerini belirtti.