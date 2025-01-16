Kalyon PV'den "uzay" hücresi: ABD'li uydu firmalarına satılıyor | Hedef çip teknolojisi

Kalyon PV'deki ürünlerin 12 yıl ürün garantisi ve 30 yıla kadar da performans garantisine sahip olduğunu belirten Kulalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Kalyon PV markasını ve kurumsal duruşunu, ürünlerin bu garanti sürelerindeki performanslarını temin etmek açısından önemli buluyoruz. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrali olan Konya Karapınar GES'in panel tedarikçisiyiz. Kuruluşundan bugüne yaklaşık 40 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yaptık. Ar- Ge merkezimize baktığımız zaman 100'ün üzerinde araştırmacımız var. Bilimsel ve sektörel konferanslarda 50'nin üzerinde tebliğ sunduk. 20'nin üzerinde şu anda devam eden patent ve faydalı model başvurumuz var. 4 tescillenmiş patentimiz, 6 da tescillenmiş faydalı modelimiz var. 270'in üzerinde ulusal ve uluslararası işbirliği yaptığımız partnerimiz var. Avrupa Birliği'nin desteklediği 8 projeyle de yaklaşık 2,5 milyon avroluk fonu ülkemize, AR-GE merkezimize kazandırmış olduk."

Kalyon PV'nin Ankara'daki tesisi (Fotoğraf: DHA)

ABD'ye geçen yıl 25 megavatlık panel ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kulalı, ABD ve Avrupa'da ihracat yapmak için gerekli sertifikalara sahip olduklarını vurguladı.