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TCDD, 2025 tren bilet tarifelerini güncelledi

TCDD, 2025 yılı için Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerinde zam yapıldığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
TCDD, 2025 tren bilet tarifelerini güncelledi

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    Tren biletlerinde 2025 yılı tarifesi belli oldu. TCDD, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı. Buna göre; Ankara-İstanbul güzergahı 540 liradan 780 liraya, Ankara-Konya güzergahı 250 liradan 360 liraya, Ankara-Eskişehir güzergahı 280 liradan 390 liraya çıktı.

    TCDD'den yapılan açıklamada, yeni fiyatların bugünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilerek, "Bu güncelleme ile değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz" denildi.

    TATİL İÇİN EK SEFER
    Bu arada yarıyıl tatili için YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artırıldı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında 3 bin 288, ana hat ve bölgesel trenlerde 29 bin 130 kişilik ek koltuk sağlanacağını bildirdi.

    KÖPRÜDEN GEÇİŞ 47 TL
    Karayolları Genel Müdürlüğü; köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 24 TL'den 47 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 399 TL'den 795 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 TL'den 80 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 419 TL'den 795 TL'ye çıkarıldı.

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