BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 2025! 13 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, son olarak benzine 1.27 TL, motorine ise 1 TL'lik bir zam yapıldı. Güncel fiyatlar pompaya yansıdı ve tabela güncellendi.

BENZİN YA DA MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 16 Ocak 2025'ten itibaren önemli bir artış yaşayacak. Bu iddialara göre motorinin litre fiyatı 2,34 TL oranında bir artışla 50 TL sınırına yaklaşacak. Benzin fiyatında ise 1,56 TL'lik bir artış bekleniyor.

Ancak konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.