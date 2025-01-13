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BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 2025! 13 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi?

Brent petrol fiyatlarında devam eden dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında da değişikliklere neden olmaya devam ediyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine ya da motorine zam gelecek mi? İşte merak edilen fiyat listesi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 14:26 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 14:43
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 2025! 13 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi?

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    Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, son olarak benzine 1.27 TL, motorine ise 1 TL'lik bir zam yapıldı. Güncel fiyatlar pompaya yansıdı ve tabela güncellendi.

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 2025! 13 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi?

    BENZİN YA DA MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

    Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 16 Ocak 2025'ten itibaren önemli bir artış yaşayacak. Bu iddialara göre motorinin litre fiyatı 2,34 TL oranında bir artışla 50 TL sınırına yaklaşacak. Benzin fiyatında ise 1,56 TL'lik bir artış bekleniyor.

    Ancak konu hakkında resmi açıklama bulunmuyor. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 2025! 13 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi?

    Güncel Akaryakıt Fiyatları

    İstanbul Avrupa Yakası

    Benzin fiyatı: 45.31 TL
    Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
    LPG litre fiyatı: 26.17 TL

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 2025! 13 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi?

    İstanbul Anadolu Yakası

    Benzin fiyatı: 45.16 TL
    Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
    LPG litre fiyatı: 25.61 TL

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 2025! 13 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi?

    Ankara

    Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
    Motorin litre fiyatı: 46.43 TL
    LPG litre fiyatı: 26.11 TL

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 2025! 13 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi?

    İzmir

    Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
    Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
    LPG litre fiyatı: 26.01 TL

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 2025! 13 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? Zam gelecek mi?

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