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Merkez Bankası açıkladı: Cari açık beklentilerin altında

Merkez Bankası verilerine göre, Kasım ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, piyasa beklentisi 3.35 milyar dolar civarındaydı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Merkez Bankası açıkladı: Cari açık beklentilerin altında

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    Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler hesabı Kasım'da 2 milyar 871 milyon dolarla, piyasa beklentisi olan 3.35 milyar doların altında açık verdi.

    Cari denge Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında fazla vermişti. 2023'ün ilk 11 ayında 38 milyar 673 milyon dolar olan cari açık ise 2024'ün aynı döneminde yüzde 85.5 azalarak 5 milyar 606 milyon dolara indi.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari açığın uygulanan programın çerçevesi ile uyumlu şekilde tahminlerin dahi altına gerilediğine dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin, uygulanan programın en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek, "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında ve 2024 hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

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