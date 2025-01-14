Çin’in ticaretinde Trump rekoru!

Çin'in ihracatı, yıl sonunda, Donald Trump'ın göreve geldiğinde gümrük tarifelerini yükselteceği beklentisiyle artarken, rekor düzeyde ihracat fazlası kaydedildi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre; 2024'te ihracat yıllık bazda yüzde 5.9 artışla 3.58 trilyon dolar, ithalat ise yüzde 1.1 artışla 2.59 trilyon dolar oldu. Dış ticaret fazlası yıl sonunda 992.1 milyar dolara çıkarken, tüm yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistlere göre ihracattaki artışta Çinli ihracatçıların büyük miktarda ön sevkiyat yapması etkili oldu.