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Ambalaj'da depozito dönemi! Bakanlık, DOA sistemiyle ilgili soruları yanıtladı

Makinelere bırakılan ambalajların depozito bedeli e-cüzdanda birikecek. Markette, restoranda kullanılabilecek; banka hesaplarına aktarılabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Ambalaj’da depozito dönemi! Bakanlık, DOA sistemiyle ilgili soruları yanıtladı

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıl sonuna kadar tüm illerde hayata geçecek Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle ilgili soruları yanıtladı:

    DOA UYGULAMASI NEDİR?
    Tüketicilerin iade süreçlerinde kullanacağı mobil uygulamadır. Bakanlık tarafından tescil edilmiş makineler ve manuel iade noktalarında tüketiciler, DOA mobil uygulamasını kullanarak depozito iadelerini gerçekleştirecek.

    DOA NASIL ÇALIŞIR?
    Karekod okutularak çalışan uygulama ile depozito iade makinelerine bırakılan ambalajlar için depozito bedeli tüketicinin e-cüzdanında birikir. Bu bakiye, QR kod ile ödeme özelliği olan tüm POS cihazlarında, anlaşmalı restoran ve marketlerde kullanılabilir. Banka hesaplarına da havale edilebilir.

    TÜRKİYE GENELİNDE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
    Sakarya'da başlatılan uygulama yıl sonuna kadar her il ve ilçede hayata geçirilecek.

    DOA İLE YILLIK NE KADAR KAZANÇ ELDE EDİLECEK?
    Yıllık 520 milyon euro katma değer sağlanması hedefleniyor.

    NELER KAPSAMDA?
    Cam, plastik ve alüminyum malzemeden yapılmış 0,1 ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık ambalajlar zorunlu depozito kapsamına alındı.

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