Bakanlık bu kapsamda hiçbir firma ve kuruma iltimas geçmezken aralarında Türkiye'nin en bilindik firmalarının da olduğu onlarca şirkete milyonlarca lira sözde indirim cezası kesti. Gazetemiz TAKVİM sık sık yaptığı haberler ile vatandaşı aldatanların, fahiş fiyat uygulayanların ve asgari ücret bahanesiyle etiketleri her gün değiştirenlerin isimlerinin açıklanmasını istemişti.

TAKVİM çağrı yapmıştı: Hileci ifşa oldu! Bakanlık düğmeye bastı I Vatandaşın cebine göz dikenler tek tek açıklandı (AA)

Ticaret Bakanlığı bu çağrılara kulak verdi ve halkı yanıltan, fahiş fiyat uygulayan, yasa dışı bahis reklamı yapan firmaları tek tek açıkladı.



Birçok üründe firmaların sözde indirim uyguladığını, indirim vaadedilen ürünlerin önceki aylardaki fiyatının indirimli fiyattan farksız olduğunu belirleyen Reklam Kurulu, firmaların her birine 600 bin TL idari para cezası kesti.

Toplam ceza miktarı 20 milyon TL'yi bulurken bazı firmalara birden fazla üründe sözde indirim uyguladıkları gerekçesiyle ceza katlanarak yani 1.2 milyon TL olarak kesildi.



Ceza kesilen firmaların arasında pek çok sektörden marka bulunuyor. Vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ederken, "Bizi aldatanları boykot edeceğiz. Bu fahiş fiyatlar, haksız kazançlar bitsin" dediler.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konu ile alakalı köşe yazıları (Takvim.com.tr)

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, köşe yazılarında fahiş fiyat uygulayan ve vatandaşı aldatan firmaların açıklanması çağırısı yapmıştı.