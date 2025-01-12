TAKVİM çağrı yapmıştı: Hileci ifşa oldu! Bakanlık düğmeye bastı I Vatandaşın cebine göz dikenler tek tek açıklandı

Ticaret Bakanlığı, işçilerin henüz zamlı maaşlarını almadan ürün fiyatlarına zam yansıtan firmalara denetimin yanı sıra sözde indirimlerle halkı aldatan firmalara karşı da denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ticaret Bakanlığı, işçilerin henüz zamlı maaşlarını almadan ürün fiyatlarına zam yansıtan firmalara denetimin yanı sıra sözde indirimlerle halkı aldatan firmalara karşı da denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Bakanlık bu kapsamda hiçbir firma ve kuruma iltimas geçmezken aralarında Türkiye'nin en bilindik firmalarının da olduğu onlarca şirkete milyonlarca lira sözde indirim cezası kesti.
Gazetemiz TAKVİM sık sık yaptığı haberler ile vatandaşı aldatanların, fahiş fiyat uygulayanların ve asgari ücret bahanesiyle etiketleri her gün değiştirenlerin isimlerinin açıklanmasını istemişti.
Ticaret Bakanlığı bu çağrılara kulak verdi ve halkı yanıltan, fahiş fiyat uygulayan, yasa dışı bahis reklamı yapan firmaları tek tek açıkladı.
Birçok üründe firmaların sözde indirim uyguladığını, indirim vaadedilen ürünlerin önceki aylardaki fiyatının indirimli fiyattan farksız olduğunu belirleyen Reklam Kurulu, firmaların her birine 600 bin TL idari para cezası kesti.
Toplam ceza miktarı 20 milyon TL'yi bulurken bazı firmalara birden fazla üründe sözde indirim uyguladıkları gerekçesiyle ceza katlanarak yani 1.2 milyon TL olarak kesildi.
Ceza kesilen firmaların arasında pek çok sektörden marka bulunuyor. Vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ederken, "Bizi aldatanları boykot edeceğiz. Bu fahiş fiyatlar, haksız kazançlar bitsin" dediler.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, köşe yazılarında fahiş fiyat uygulayan ve vatandaşı aldatan firmaların açıklanması çağırısı yapmıştı.
SUDAN BAHANEYE 1.2 MİLYON TL
Kurul Apple'ın Iphone reklamlarında "suya dayanıklıdır" vaadiyle ürün satmasına rağmen "Sıvı temasına bağlı hasarlar garanti kapsamında değildir" diyerek vadiyle çeliştiğini ortaya çıkardı.
Kurul firmaya 1.2 milyon TL ceza kesti. Aynı şekilde Apple'ın yetkili servisi olan Gürgençler adlı firmaya da bu kapsamda 600 bin TL ceza uygulandı.
YASA DIŞI BAHİSE REKOR CEZA
Kurul, Youtube'da Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık firmasına ait S Sport adlı kanalda yasa dışı bahis reklamlarına yer verildiği, aynı zamanda reklamlarda "Türk devi extrabet" ifadeleriyle birlikte "Türk Bayrağı" görseline yer verildiğini belirledi. Kurul firmaya 6 milyon TL ceza kesti.
ALKOL REKLAMINA 600 BİN LİRA
Kurul başka bir olayda ise sosyal medya fenomeni Hayrettin isimli kişinin Youtube'da yayınladığı "Hayrettin ile Kaos Show" programında alkollü içecek reklamına yer verildiği gerekçesiyle 600 bin TL ceza verdi.
VERİLMEYEN HEDİYE SÜTE 55 BİN TL
Bakanlık ayrıca Tarım Kredi Marketin İzmir Karşıyaka'daki mağazasının "Tarsüt Tereyağı 1000 gram alana Aynes Muzlu ve Çilekli Süt hediye" kampanyası kapsamında hediye sütün vatandaşlara verilmediğini belirledi. Bu kapsamda 55 bin TL ceza kesildi.
BU MARKALARI TANIYIN
Sözde indirim gerekçesiyle ceza yazılan şirketler:
Migros, Carrefoursa, Teknosa, Media Markt, Arçelik, Samsung, Bosch, LG, Philips, Koton, Mudo, LCW, Defacto, Boyner, Madamecoco, Englishhome, Amazon Turkey, Taşpınar Mağazacılık, Kutup Pazarlama, Flo, Karaca, Derimod, Adil Işık, Mango, Yataş.