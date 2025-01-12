TABAN MAAŞ NASIL UYGULANIYOR? 2019 yılında başlayan uygulama en düşük emekli maaşı belirleme olarak gerçekleşiyor. Hükümet en düşük emekli maaşı olarak bir rakam belirliyor. Ocak ayı için belirlenen yeni taban maaş 14.469 TL oldu. Kök maaşınız bunun altındaysa Hazine tarafından yapılan bir sosyal ödeme ile aylık taban maaşa tamamlanıyor.

Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)



MEMUR EMEKLİSİNDE KÖK MAAŞ VAR MI?

Kök maaş uygulaması tüm emeklilerde var. Net maaş kazançlara göre hesaplanıyor ve bunun üzerine yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memur emeklileri de diğer emekliler gibi her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Bunun dışındaki aylıkları kök aylıklarını oluşturuyor. Taban maaş uygulaması ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli oluyor.



TABAN MAAŞTA BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

TBMM'ye sunulan yasa teklifinde taban maaş yüzde 15.75 oranındaki 6 aylık enflasyon kadar artırılarak 14.469 TL olarak belirlendi. Ancak yasa görüşmeleri sırasında bir değişiklik yapılabilir. Verilecek bir önergeyle rakam değişebilir.