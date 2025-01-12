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Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin enflasyon artışları belirlendi. Taban maaş da bu oranda yükseldi. Yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Peki nasıl uygulanacak? Hesap nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Yasa teklifi TBMM’de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak?

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    16 milyon emekli ve 4 milyondan fazla kamu çalışanının 2025 Ocak ayı enflasyon artışları belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 olan 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 11.54 oldu.

    Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)

    Aynı zamanda 12.500 TL olan taban maaş da yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye çıkartıldı. Taban maaş artışıyla ilgili yasa teklifi de TBMM'ye sunuldu. Bir değişiklik olmaz ise taban maaş Temmuz ayına kadar 14.469 TL olarak uygulanacak. Peki taban maaş nedir? Kök maaş nedir? Nasıl hesaplanır? İşte tüm soruların cevapları...

    Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)

    KÖK MAAŞ NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
    Kök maaş emeklinin gerçek aylığını belirtiyor. Yani sizin ödediğiniz primlerle hesaplanan aylığınız aslında sizin net maaşınızı daha başka ifadeyle kök maaşınızı belirliyor. Bu maaşa yüzde 4 oranında her ay ek ödeme eklenip bankaya yatırılıyor.

    Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)

    TABAN MAAŞ NASIL UYGULANIYOR?
    2019 yılında başlayan uygulama en düşük emekli maaşı belirleme olarak gerçekleşiyor. Hükümet en düşük emekli maaşı olarak bir rakam belirliyor. Ocak ayı için belirlenen yeni taban maaş 14.469 TL oldu. Kök maaşınız bunun altındaysa Hazine tarafından yapılan bir sosyal ödeme ile aylık taban maaşa tamamlanıyor.

    Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)

    ZAMLAR HANGİ MAAŞA YAPILIYOR?
    Emeklinin kök aylığı zam için de referans oluyor. Taban maaşa tamamlamak için ödenen sosyal destekler aylık olmadığı zamlar da emeklinin gerçek maaşına yapılıyor.

    Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)

    TABAN MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?
    Emeklinin kök maaşına enflasyon artışı ve ek ödeme (yüzde 4) eklendikten sonra çıkan rakam 14.469 TL'nin altındaysa kendisine ek destek yapılacak.

    Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)

    Örnek hesaplamalar şöyle:

    Net maaş: 11.000 TL
    Aralık'ta ödenen: 12.500 TL
    Ocak artışı (Yüzde 15.75): 12.733 TL
    Yüzde 4 ek ödemeli maaş: 13.243 TL
    Hazine desteği: 1.226 TL
    Hesaba yatacak maaş: 14.469

    Net maaş: 11.500 TL
    Aralık'ta ödenen: 12.500 TL
    Ocak artışı (Yüzde 15.75) : 13.311 TL
    Yüzde 4 ek ödemeli maaş: 13.844 TL
    Hazine desteği: 625 TL
    Hesaba yatacak maaş: 14.469 TL

    Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)

    MEMUR EMEKLİSİNDE KÖK MAAŞ VAR MI?
    Kök maaş uygulaması tüm emeklilerde var. Net maaş kazançlara göre hesaplanıyor ve bunun üzerine yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memur emeklileri de diğer emekliler gibi her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Bunun dışındaki aylıkları kök aylıklarını oluşturuyor. Taban maaş uygulaması ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli oluyor.

    TABAN MAAŞTA BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?
    TBMM'ye sunulan yasa teklifinde taban maaş yüzde 15.75 oranındaki 6 aylık enflasyon kadar artırılarak 14.469 TL olarak belirlendi. Ancak yasa görüşmeleri sırasında bir değişiklik yapılabilir. Verilecek bir önergeyle rakam değişebilir.

    Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak? (AA)

    TABAN MAAŞ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER?
    Taban maaş artışı yasa ile olduğu için TBMM'den yasanın çıkması beklenecek. Yasa çıktıktan sonra emeklilere yeni taban maaşları ödenecek. Eğer yasa maaş gününe yetişirse taban maaşlar hemen uygulanacak. Yetişmez ise bu kez eski taban maaş ya da hesaplanan yeni maaş ödenecek, farklar daha sonra hesaplara yatırılacak.

    YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
    Emeklilerin yeni maaşları bu ay peşin olarak ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını 17 Ocak ile 28 Ocak arasında alacak. Memurlar ise 15'inde zamlı olarak alacak. Memur emeklilerine ise ay içinde fark ödenecek.

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