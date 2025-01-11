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Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet'e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak?

Milyonlarca emeklinin maaşlarıyla ilgili ilk ipucu e-devlet sistemine yüklendi. Buradaki ek ödeme rakamı sizin maaşınızı belirliyor. İşte 5 adımda hesaplama yöntemi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet’e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak?

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    Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon rakamının ardından en düşük emekli aylığı da belirlendi. Yüzde 15.75 olan 6 aylık enflasyon hem maaşlara hem de taban aylıklara eklenecek.

    Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet'e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak? (AA)Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet'e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak? (AA)

    Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11.54 oranındaki artışla yeni maaşlarını yükseltecek. Enflasyon artışlarının ardından taban aylık da 14.469 lira olarak açıklandı. Eğer Meclis görüşmeleri sırasında bir değişiklik olmaz ise Temmuz ayına kadar en düşük aylık 14.469 TL olarak uygulanacak ve bunun altındaki tüm aylıklar seyyanen ödeme ile 14.469 TL'ye tamamlanacak.

    Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet'e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak? (AA)Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet'e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak? (AA)

    E-DEVLETE YÜKLENDİ
    Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 15.75 oranındaki enflasyon artışının ardından yeni aylıkları bu oranda artırarak hesapladı. e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 15.75 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor.

    Bu rakamı 25 ile çarparsanız yeni kök aylığı 26 ile çarparsanız ek ödemeli aylığı görebilirsiniz. Bunun için 5 adımda hesaplama yöntemini kullanabilirsiniz.

    Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet'e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak? (AA)Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet'e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak? (AA)

    1. ADIM: e-devlete girip emekli bölümünü açın

    2. ADIM: Emekli ödeme bilgilerini açın

    3. ADIM: Ek ödeme rakamına bakın

    4. ADIM: 25 ile çarpın net maaş çıksın

    5. ADIM: 26 ile çarpın yeni aylığı öğrenin

    Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet'e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak? (AA)Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet'e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak? (AA)

    TABAN AYLIK NASIL HESAPLANACAK?
    Emeklilerin yeni ödemeleri hesaplanırken, öncelikle Aralık ayı kök aylıklarına yüzde 15.75 zam oranı yansıtılacak. Oluşan tutara yüzde 4 (kök aylık 9 bin 495 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan tutar emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkarsa, verilecek para Hazine desteğiyle 14 bin 469 liraya tamamlanacak. Net maaşı 11 bin lira olan bir emeklinin hesabı şöyle yapılacak:

    Net maaş: 11.000 TL
    Enflasyon artışı (% 15.75): 12.733 TL
    Yüzde 4 ek ödeme: 510 TL
    Yeni gelir: 13.243 TL
    Seyyanen destek: 1.226 TL
    Bankaya yatacak: 14.469 TL



    DUL VE YETİMLERE HİSSE FARKI
    SSK ve Bağ-Kurdan ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 15.75 zam eklenecek. Vefat eden sigortalı Emekli Sandığı mensubu ise bu kez dul ve yetim maaşı % 11.54 artırılacak. 14 bin 669 lira taban aylık dul ve yetimlere hisse oranında yansıyacak.

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