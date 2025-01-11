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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 6 aylık enflasyon rakamının ardından en düşük emekli aylığı da belirlendi. Yüzde 15.75 olan 6 aylık enflasyon hem maaşlara hem de taban aylıklara eklenecek.

Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet'e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak? (AA) Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11.54 oranındaki artışla yeni maaşlarını yükseltecek. Enflasyon artışlarının ardından taban aylık da 14.469 lira olarak açıklandı. Eğer Meclis görüşmeleri sırasında bir değişiklik olmaz ise Temmuz ayına kadar en düşük aylık 14.469 TL olarak uygulanacak ve bunun altındaki tüm aylıklar seyyanen ödeme ile 14.469 TL'ye tamamlanacak.