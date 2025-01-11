Malatya’da 16 bin 72 konut teslim edildi!

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kurası çekilen 19 bin 751 deprem konutundan 16 bin 72'sinin hak sahiplerine teslim edildiğini ve konut teslim sürecinin devam ettiğini söyledi.

Kaynağın, projenin, yapacak iradenin var olduğunun altını çizen Yavuz, "O zaman hep beraber el ele verelim ve yapalım. Geldiğimiz noktada önemli bir eşiği aştık. 80 bin 665 hak sahibi var, 72 bin 544 konut, 8 bin 121 de iş yeri söz konusu. İhalesi yapılan yeni yerleşim biriminde 29 bin 917, şehir merkezinde 27 bin 98, kırsalda 13 bin 121, toplam 70 bin 136 konut ve iş yerinin ihalesini gerçekleştirmiş durumdayız." dedi.