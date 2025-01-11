Estetik ve saç ekiminde Türkiye’ye gelen yabancı sayısı 2 milyonu aştı!

Son yıllarda kozmetik operasyonlar bütün dünyada her gelir gurubunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu konuda Türkiye öne çıkarken özellikle estetik ameliyatlar ve saç ekimi için tüm dünyadan insanlar geliyor. Amerikalı piyasa araştırma firması Grand View Research'e göre halihazırda 82 milyar dolar değerindeki "tıbbi estetik" sektörünün büyüklüğü önümüzdeki beş yılda neredeyse ikiye katlanarak 143 milyar doları bulabilir.

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) verilerine göre dolgu enjeksiyonu gibi invazif olmayan tedaviler de dahil olmak üzere estetik müdahalelerin sayısı 2019'da 25 milyonken 2023'te 35 milyona fırladı. ellik standartlarının eskisinden daha hızlı değiştiğinin kanıtı. Sektör genel olarak resesyondan da etkilenmiyor. 2007-09 mali krizi sırasında estetik amaçlı enjeksiyon satışı dünya genelinde sadece yüzde 2 azalmıştı. Aynı dönemde S&P 500 şirketlerinin hisseleri yarı yarıya değer kaybederken estetik sektöründeki kayıp oranı yüzde 20'yi aşmadı. Arjantin ve İran'da ekonomik sorunlara rağmen estetik operasyon ve işlemler artışta.

2 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

Estetik ve saç ekimi için Türkiye en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor.. Plastik cerrahi gibi tıbbi işlemler için Türkiye'ye giden yabancıların sayısı 2013'te 300 binken 2023'te 1.5 milyonu buldu. Saç ektirmeye gelen turist sayısı ise 2023 yılında yüzde 30 artarken 1.8 milyonu buldu. Bu rakamın 2024'de 2 milyonu aşması bekleniyor.

HEM KALİTELİ HEM UCUZ

Türkiye'nin cazibesi ise uzmanların ve kliniklerin kalitesi ile başarısında gizli. Bu konuda dünyanın en başarılı uzmanları Türkiye7de bulunuyor. Ayrıca fiyatlar da diğer ülkelere göre çok daha uygun. Türkiye'de saç ektirmenin ortalama bedeli 2 bin 500 dolar. İngiltere'deki rakamlar ise 4 bin ila 12 bin dolar arasında değişiyor. Brezilya'da burun estetiğini 2 bin dolara halletmek mümkünken ABD'de aynı işlem için 7 bin 600 dolar ödemek gerekiyor.

EKONOMİYE KATKI

Dünyanın hemen her yerinden gelen yabancılara saç ekimi gerçekleştiren Saç ekim koordinatörü Fatma Dursun, sağlık turizmindeki başarının Türk ekonomisine önemli katkılar yaptığını söyledi.

Dünyada Sağlık Turizmine katılan kişi sayısının 10 milyonu geçtiğini ve toplam pazarın 100 milyar dolar olduğunu belirten Dursun, bu pazarda en önemli payı alan ülkelerin başında Türkiye7nin geldiğini belirtti. Dursun, "bu başarı aslında sektördeki uzmanların kalitesi, kliniklerimizin son teknoloji ile donatılmış olması verilen hizmetin üst düzey olması ve bunun karşılığında çok uygun fiyatlar alınması olarak sıralayabiliriz" dedi.