Yenilikçi fikri olana 500 bin TL: Girişimciler için Bayer G4A Programı başlıyor!

Bayer, Hackquarters by Tenity iş birliğiyle 2018'den bu yana Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği G4A Girişim Hızlandırma Programı'nın yeni dönem başvurularını açtı.

Programa sağlık ve tarım sektörlerinde dijital çözümler sunan, fikir aşamasını geçmiş, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip girişimler başvurabiliyor. Başvurular, 9 Şubat'a kadar alınacak. Seçilenler arasından gerekli kriterleri sağlayan en fazla iki girişime, her biri için 500 bin TL olmak üzere hibe desteği sağlanacak.