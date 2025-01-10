PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yenilikçi fikri olana 500 bin TL: Girişimciler için Bayer G4A Programı başlıyor!

Bayer, Hackquarters by Tenity iş birliğiyle 2018'den bu yana Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini desteklemeyi amaçlayan G4A Girişim Hızlandırma Programı'nın yeni dönemi için başvuruları almaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Yenilikçi fikri olana 500 bin TL: Girişimciler için Bayer G4A Programı başlıyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bayer, Hackquarters by Tenity iş birliğiyle 2018'den bu yana Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği G4A Girişim Hızlandırma Programı'nın yeni dönem başvurularını açtı.

    Programa sağlık ve tarım sektörlerinde dijital çözümler sunan, fikir aşamasını geçmiş, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip girişimler başvurabiliyor. Başvurular, 9 Şubat'a kadar alınacak. Seçilenler arasından gerekli kriterleri sağlayan en fazla iki girişime, her biri için 500 bin TL olmak üzere hibe desteği sağlanacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok
    CHP’li İBB’den Darülaceze fiyatlarına yüzde 300 zam! 10 bin TL’lik oda 30 bin TL oldu
    Binance
    Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da
    Temizlik ücretleri katladı! Beyaz yakalılar canından bezdi! Çözüm yeni model
    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Suriye açıklaması
    Rotasyonlu Fener 3 puanla başladı! Kasımpaşa Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
    ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı: 3. dünya ülkesi gibi
    Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Mavi Vatan-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde görkemli geçit töreni! 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    İran’da Başkan Erdoğan posterleri: Yaşasın Şam fatihi!