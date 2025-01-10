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Romanya'nın elektrikli otobüsleri Türkiye'den!

Avrupa'da elektrikli otobüs dönüşümünü öncelikli hedeflerinden biri haline getiren Romanya'da, Türk menşeli araçların sayısı artıyor. TEMSA, 2024 yılı itibarıyla Romanya'daki üç farklı belediyeye toplamda 8 adet elektrikli MD9 electriCITY model otobüs teslim etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
Romanya’nın elektrikli otobüsleri Türkiye’den!

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    Avrupa'da elektrikli otobüs dönüşümünü önceliklendiren ülkeler arasında yer alan Romanya'da Türk araçlarının sayısı artıyor. TEMSA 2024 yılında, Romanya'daki 3 farklı belediyeye 8 adet elektrikli MD9 electriCITY model otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

    Elektrikli otobüslerin yanı sıra Romanya'da dikkat çeken diğer bir talep artışı da Prestij model midibüslerde yaşandı. Son 2 yılda TEMSA tarafından Romanya'ya 120'den fazla Prestij satıldı. 2023 ve 2024 yıllarında adet bazındaki toplam ihracat, önceki 2 yıla göre yüzde 79 arttı.

    TEMSA CEO'su Evren Güzel, "Son 10 yılda Romanya'ya gerçekleştirilen toplam ihracatın yaklaşık yarısını son 2 yılda teslim ettik" dedi.

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