Romanya’nın elektrikli otobüsleri Türkiye’den!

Avrupa'da elektrikli otobüs dönüşümünü önceliklendiren ülkeler arasında yer alan Romanya'da Türk araçlarının sayısı artıyor. TEMSA 2024 yılında, Romanya'daki 3 farklı belediyeye 8 adet elektrikli MD9 electriCITY model otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Elektrikli otobüslerin yanı sıra Romanya'da dikkat çeken diğer bir talep artışı da Prestij model midibüslerde yaşandı. Son 2 yılda TEMSA tarafından Romanya'ya 120'den fazla Prestij satıldı. 2023 ve 2024 yıllarında adet bazındaki toplam ihracat, önceki 2 yıla göre yüzde 79 arttı.

TEMSA CEO'su Evren Güzel, "Son 10 yılda Romanya'ya gerçekleştirilen toplam ihracatın yaklaşık yarısını son 2 yılda teslim ettik" dedi.

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