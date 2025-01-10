6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu (AA)

Bu nedenle bazı emeklilere bir aylık zam farkı verilirken, bazılarına da iki ya da üç aylık zam farkı verilecek.

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım- Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık- Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat- Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

Memur emeklilerinin fark tablosu (Takvim Gazetesi)

EN AZ 2.029 TL FARK

Yüzde 11.54 zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 19 bin 671 liraya yükseldi. En düşük maaşta 2 bin 29 lira artış ortaya çıktı. Buna göre bir aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 29 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 6 bin 87 lira ödeme yapılacak.

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