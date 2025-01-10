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6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu

Ocak zammının belli olmasının ardından memurlar yeni maaşlarını ayın 15’inde 14 günlük fark ile birlikte alacak. Memur emeklilerine ise bu ay en az bir, en çok üç aylık zam farkı ödenecek. Maaşını aylık alana en az 2 bin 29 lira fark yatırılacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu

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    Memurlar ve emekliler Ocak zamlarını öğrenirken, gözler ödemelere çevrildi. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Yüzde 11.54 artışın yansıtılmasıyla aile yardımı dahil en düşük memur aylığı 43 bin 726 liraya yükseldi.

    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu (AA)6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu (AA)

    Bu nedenle hesaplara maaş ödemesi olarak en az 43 bin 726 lira yatırılacak. Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir öğretmene (1/4) 52 bin 935 lira, uzman öğretmene (1/4) 58 bin 663 lira, polise (8/1) 58 bin 938 lira, hemşireye (5/1) 53 bin 465 lira maaş ödemesi yapılacak. Zam 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiği için, maaşla birlikte 14 günlük bir zam farkı ödenmesi de söz konusu olacak.

    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu (AA)6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu (AA)

    KİME, NE KADAR?
    Memur emeklilerine ise aylık ödemeleri ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Bu nedenle yüzde 11.54 zam ile oluşan fark, ay içerisinde verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fark ödeme tarihini önümüzdeki günlerde duyuracak. Ancak memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor.

    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu (AA)6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu (AA)

    Bu nedenle bazı emeklilere bir aylık zam farkı verilirken, bazılarına da iki ya da üç aylık zam farkı verilecek.

    Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım- Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık- Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat- Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

    Memur emeklilerinin fark tablosu (Takvim Gazetesi)Memur emeklilerinin fark tablosu (Takvim Gazetesi)

    EN AZ 2.029 TL FARK
    Yüzde 11.54 zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 19 bin 671 liraya yükseldi. En düşük maaşta 2 bin 29 lira artış ortaya çıktı. Buna göre bir aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 29 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 6 bin 87 lira ödeme yapılacak.

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