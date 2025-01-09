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Parayı Antalya’ya "yat"ırdılar | Antalya Serbest Bölgesi ticaret hacmini 1 milyar 117 milyon dolara ulaştırdı

Antalya Serbest Bölgesi, 2024’te ticaret hacmini yüzde 2 artırarak 1.1 milyar dolara çıkardı ve yat üretiminde liderliğini sürdürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Parayı Antalya’ya yatırdılar | Antalya Serbest Bölgesi ticaret hacmini 1 milyar 117 milyon dolara ulaştırdı

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    Antalya Serbest Bölgesi, 2024 yılında ticaret hacmini yüzde 2 artırarak 1 milyar 117 milyon dolara ulaştırdı. Bölge, yat üretiminde liderliğini sürdürürken, ihracatta güçlü performans ve yüzde 151'lik ithalatı karşılama oranıyla Türkiye ortalamasını ikiye katladı. Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, ticaret hacminde 2025 hedefini 1.25 milyar dolar olarak açıkladı. Yat üretiminde liderliğini sürdüren Antalya Serbest Bölgesi, 2024'te 78 yat üreterek satışını gerçekleştirdi. Bu yatların toplam uzunluğu bin 300 metreyi bulurken, satış değeri ise 162 milyon dolar oldu. Gürses, "2000 yılından bu yana bölgemizde üretilen 772 yatın satış değeri 1 milyar 846 milyon dolara ulaştı. Üretim tamamen sipariş esasına dayalı olduğu için yat alıcılarının taleplerine uygun donanımlar yapılıyor. Bu da fiyatların üst seviyelere çıkmasını sağlıyor."

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