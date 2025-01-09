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Dar gelirliye konut müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD’ın "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programında önemli açıklamalarda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Dar gelirliye konut müjdesi

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    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ve ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız" dedi. MÜSİAD'ın "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programında konuşan Şimşek, dezenflasyon programını 1.5 yıldır uyguladıklarını belirterek, "Türkiye ekonomisinde kırılganlıkları azalttık, makro finansal istikrarı sağladık" ifadesini kullandı. TL'ye güvenin arttığını dile getiren Şimşek, "Bakın Türk lirasının toplam mevduattaki payı yüzde 30 civarından neredeyse yüzde 60 civarına çıktı" diye konuştu.

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