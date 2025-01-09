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Aile yılında genç çiftlere destekler geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025’i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl kapsamında aileleri güçlendirmeye yönelik çeşitli çalışmalar yürütecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Aile yılında genç çiftlere destekler geliyor

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025'i "Aile Yılı" ilan ederek aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik birçok çalışmanın hayata geçirileceğini duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 2025'i Aile Yılı yapmak için birçok çalışma yürütecek. 'Aile Yılı'nda evli genç çiftlere yeni müjdeler verilmesi bekleniyor. "Aile Yılı" ilan edilen 2025'te şu çalışmalar hayata geçirilecek:

    ● Güçlü aile yapısının sürdürülebilmesi ve ailenin düzenli bir gelir seviyesine sahip olabilmesi için aile fertlerinden en az bir çalışanın olması temin edilecek.

    ● Gençlerin maddi zorluklar nedeniyle evlilikten kaçınmalarını engellemek ve gelir seviyesi asgari hayat standartlarının altında olan aileleri refaha eriştirmek için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek. Bu çerçevede Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması hayata geçirilecek.

    ● Anne ve babalar için esnek çalışma imkanları geliştirilecek. (RANA BÜYÜKTAŞ)

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