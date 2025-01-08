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Tarımda kadın girişimcilere destek

KAGİDER ve Migros iş birliğiyle düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı'nın beşincisi İstanbul'da gerçekleştirildi. 24 ilden katılan 43 girişimcinin yer aldığı iki günlük yoğun eğitim programının ardından seçilen kadın girişimciler, bir yıl boyunca mentorluk desteği alacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Tarımda kadın girişimcilere destek

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    KAGİDER ve Migros iş birliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı', İstanbul'da gerçekleştirildi. Yoğun eğitim programının uygulandığı iki günlük kampa 24 ilden katılan 43 girişimci arasından seçilecek kişiler bir yıl boyu mentorluk desteğinden yararlanacak. Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Kadın girişimcilere eğitim ve mentorluk desteği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kalite standartlarına uygun ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz" dedi.

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