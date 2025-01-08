SSK ve Bağ-Kur’luların beklediği karar açıklandı: Emekliye en az 14.6469 TL

Emeklilerin Ocak zamlarının ardından, merakla beklenen yeni taban aylık da belli oldu. Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Ocak ayı zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15.75, memur emeklileri için yüzde 11.54 olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağ- Kur emekli aylığının bu oransal artıştan etkilenmediğini, bu nedenle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Işıkhan, "Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15.75 artırma kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

HERKESE AYNI ORAN

En düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması için yasal düzenleme yapılacak. Yasanın maaş ödemelerinin başlayacağı 17 Ocak'a yetişmesi bekleniyor. Bu kararın hayata geçmesiyle tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin eline geçen para Ocak ödeme dönemi itibariyle yüzde 15.75 artırılmış olacak. Taban aylık düzenlemesi kapsamında 12 bin 500 lira alan emeklilerin eline geçen para yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 liraya çıkacak. Bu emeklilerin eline geçen para bin 969 lira artacak.

KÖK AYLIK-EK ÖDEME DEĞİŞTİ

Emeklilerin yeni ödemeleri hesaplanırken, öncelikle Aralık ayı kök aylıklarına yüzde 15.75 zam oranı yansıtılacak. Oluşan tutara yüzde 4 (kök aylık 9 bin 495 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan tutar emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkarsa, verilecek para Hazine desteğiyle 14 bin 469 liraya tamamlanacak.

Dul ve yetimlerin taban aylıkları. (Takvim Gazetesi)

DUL VE YETİMLER NE ALACAK?

Yapılacak artışlardan dul ve yetimler de yararlanacak. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimlerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 15.75 zam eklenecek. 14 bin 669 lira taban aylık düzenlemesi de dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 alana 10 bin 851 lira 75 kuruştan, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 7 bin 234 lira 50 kuruştan, yüzde 25 olana da 3 bin 617 lira 25 kuruştan az ödeme yapılamayacak. Yüzde 15.75 artış sonrası bu tutarların altında çıkan ödemeler bu tutarlara tamamlanacak. Taban aylık 12 bin 500 lirayken en düşük ödeme tutarları ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 lira idi.

NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekliler, dul ve yetimlerden SSK'lılar 17-26 Ocak, Bağ-Kur'lular ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Ödemeler yüzde 15.75 zam ve düzenleme yetişirse 14 bin 469 lira taban aylık üzerinden yapılacak. Ancak düzenleme yetişmezse 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak. Düzenleme çıktıktan sonra kapsamdaki emeklilere fark ödemesi yapılacak.

ÜÇ ADIMDA YENİ KAZANÇ

● Aralık ayı kök aylığına yüzde 15.75 zam eklenecek.

● Çıkan tutara yüzde 4 (kök aylık 9 bin 495 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme ilave edilecek.

● Çıkan tutar 14 bin 469 liranın altındaysa 14 bin 469 lira, üstündeyse yeni kök aylık ve ek ödeme hesaba yatırılacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

Aralık ayı kök aylığı 11 bin lira olan bir emekli, 440 lira (11 bin TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve bin 60 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 12 bin 500 lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 15.75 olan enflasyon zammı ile 12 bin 732 lira 50 kuruşa, ek ödemesi 509,30 liraya çıktı. Bu emeklinin yeni geliri 13 bin 241 lira 80 kuruş oldu. Yeni taban aylık düzenlemesi kapsamında bu emekliye bin 227 lira 20 kuruş Hazine desteğiyle birlikte 14 bin 469 lira ödenecek. Eğer taban aylık artışı yapılmasaydı, bu emekliye 13 bin 241 lira ödenmeye başlanacaktı. Yeni taban aylıkla emeklinin eline geçen para bin 969 lira artmış olacak.

YENİ EK ÖDEME E-DEVLET'TE

SGK, yeni aylıkları hesapladı. e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar memur emeklilerinin yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 15.75 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni aylıklarını anlayabiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 25 ile çarpılarak yeni kök aylık, 26 ile çarpılarak ek ödemeyle kök aylığın toplamı görülebiliyor. Ek ödeme oranı yüzde 5 olanlar ise e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 20 ile çarparak yeni kök aylığını anlayabiliyor. Yeni ek ödeme tutarı 21 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı bulunuyor.

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