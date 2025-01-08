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Elektriklide ve SUV'da lider: 2024'ün yıldızı TOGG

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2024’te 1 milyon 238 bin 509 adetlik satış yapıldı. 2023’ün ardından 2024 de rekor yılı oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Elektriklide ve SUV’da lider: 2024’ün yıldızı TOGG

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    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023'ün ardından 2024'ü de rekor ile tamamladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024'te 1 milyon 238 bin 509 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu dönemde pazardaki büyüme oranı ise yüzde 5 olarak kayıtlara geçti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yıla göre yüzde 1.3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2.7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.

    "1 MİLYONUN ALTINA İNMEZ"
    "ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2024 Gladyatörleri" töreninde 2025 beklentilerini açıklayan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ekonomide çok büyük değişimler yaşanmaz ise pazarın 1 milyon adet civarında olmasını beklediklerini belirterek, "Pazarın artık 1 milyon adedin altına inmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

    ELEKTRİKLİDE VE SUV'DA LİDER: 2024'ÜN YILDIZI TOGG
    TOGG'un     T10X modeli, 2024'te elektrikli otomobil pazarında 30 bin 93 adetlik satış ve yüzde 30 pazar payıyla lider olurken, tüm segmentler içinde en çok satılan SUV unvanını da elde etti. Satış adetlerinde 2023'e göre yakaladığı yüzde 53.67'lik büyümeyle T10X, bütün segmentler ve gövde tipleri içerisinde yüzde 3.07 pazar payıyla en çok satılan 5'inci model olurken, Togg da bütün kategoriler içerisinde en çok satılan 12'nci marka unvanını aldı. 2024 boyunca Türkiye'nin her bölgesinde büyük ilgi gören T10X model araçların trafikteki toplam sayısı 49 bin 676'ya ulaştı.

    LÜKSLER HIZLI SATTI
    2024 yılında lüks otomobil segmentinde satışlar yüzde 11.8 artarken, ultra lüks segment de yüzde 1.7 büyüdü. ODMD verilerine göre; Bentley, Ferrari ve Lamborghini'nin Türkiye'deki satışları 83 adet oldu. 2024'te üç marka içinde en yüksek satış 37 adet ile Bentley'de görüldü. 2024 Bentley satışlarında rekor gerçekleşen bir yıl olurken; 24 Ferrari, 22 de Lamborghini satıldı.

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