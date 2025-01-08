Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Ocak’ta açıklayacak: Ailelere müjdeler geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'in aile yılı olarak ilan edildiğini belirterek, 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tanıtım toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailelere yönelik yeni müjdeler vereceğini açıkladı. Aile konusundaki her türlü çalışmayı zirveye taşıyacak bir süreç olarak 2025'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini aktaran Göktaş, şöyle konuştu: "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Ailenin, aile olmanın, mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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