Tüketici isyan etti: Restoranlar rezervasyonlardan "Kapora" istemeye başladı!

Restoranlar son dönemde fiyatlarının yanı sıra ek ücretleriyle de gündem olmaya devam ediyor. Servis, kuver gibi adlarla alınan ücretler üzerindeki tartışmalar sürerken; tüketiciler şimdi de restoran ve kafelerin 'kapora' talebiyle karşı karşıya kaldı.

TÜKETİCİ ŞİKAYETÇİ

Bazı kafe ve restoranlar, rezervasyon için 'kapora' almaya başladı. Üstelik bu uygulama sadece özel günler için değil, sıradan günlerde de geçerli hale geldi. İşletmeler garantili gelir sağlamak amacıyla bu yöntemi tercih ederken, müşteriler ise uygulamanın adil olmadığı görüşünde.

500 TL VEYA MENÜ ÜCRETİ

Birçok restoran, rezervasyon için kişi başı 500 TL gibi sabit bir ücret talep ederken, bazıları ise seçilen menünün toplam tutarını peşin alıyor. İptal durumunda ise çoğu işletme alınan ücreti geri iade etmiyor. Restoran sahipleri, rezervasyon yapanların bir kısmının gelmediğini ve bu yüzden ödeme alınmasının işletmeleri zarar etmekten koruduğunu ifade ediyor. Bir işletmeci, kaporanın gerekliliğini anlatırken, "Rezervasyon yapanların en az yüzde 30'u gelmiyor. Bu yüzden ücret alınması şart" değerlendirmesini yapıyor.

'İADE EDİLMELİ'

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, restoran ve kafelerin kapora uygulamasının Türk hukukunda doğrudan düzenlenmediğini ancak 'bağlanma parası' ve 'cayma parası' gibi kavramların bulunduğunu belirtti. Avukat Güllü, "Eğer alınan ücret bağlanma parası olarak kabul edilirse, iptal durumunda iade edilmesi gerekir" açıklamasında bulundu.



HEM KUVER HEM HİZMET BEDELİ ALIYORLAR

Restoran ve kafeler ile ilgili şikayetler son dönemde artmış durumda. Kimi hiçbir ikramda bulunmadan faturaya kuver ücreti eklerken, buna ilaveten bir de yüzde 20'ye varan oranlarda hizmet bedeli kesmeye başladı.

Hatta öyle ki self servis çalışan ve herhangi bir hizmet vermeyen kafelerin dahi hizmet bedelini faturalara yansıttığı yönünde şikayetler geliyor. Avukat İbrahim Güllü, kuver ya da hizmet bedelinin zorunlu tutulamayacağını belirterek, tüketicileri uyarıyor: "Sipariş harici masaya getirilen ürünlerden dolayı müşterinin ödeme zorunluluğu yok. Yani sipariş edilmeyen mal ve hizmetten dolayı ücret talep edilemez. Servis ücreti adı altında müşteriye yansıtılan ücret bahşiş değil zorla almadır. Menüye yazılsa dahi Tüketici Kanunu kapsamında bunun bir geçerliliği bulunmuyor."



İADE ETMİYORLAR

Rezervasyon için arayan müşterilerinden kapora isteyen restoranların bazıları, iptal durumunda aldığı parayı iade etmiyor. Müşteriler, bu uygulamadan şikayetçi...