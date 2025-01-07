PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İBB toplu ulaşıma yüzde 46 zam istedi UKOME reddetti!

İBB’nin toplu ulaşıma yüzde 46.09 zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi. Konu alt komisyona havale edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
İBB toplu ulaşıma yüzde 46 zam istedi UKOME reddetti!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'nin toplu ulaşım ücretlerine yüzde 46.09 oranında zam teklifi reddedildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığındaki toplantı, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

    İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46.09 zam yapılmasını teklif etti. Söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söyledi. Toplu ulaşıma en son Temmuz'da zam yapıldığını, bunun için akaryakıt, enflasyon ve asgari ücret parametrelerinin dikkate alındığını belirten Yücel, "Enflasyon yüzde 12 civarında, akaryakıtta değişim yok. Asgari ücrette bir değişim oldu. Bizim hesaplamalarımızda zam için ortaya çıkan yüzde 15 gibi bir rakamdır" dedi.

    ALT KOMİSYONA GÖNDERİLDİ
    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, kentteki taksi fiyatlarının diğer şehirlere göre düşük olduğunu iddia etti. Kentte yüzde 90'a varan oranda trafik yoğunluğu olduğunu aktaran Aksu, "Taksiler, toplu taşımadan çok ucuz" diye konuştu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46.09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Bunun üzerine toplu ulaşıma anlaşılan oranda zam yapılması için teklifin tekrar alt komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı.

    İZMİR'DE EKMEK ARTIŞI
    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 20 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12.5 TL'ye yükseldi. Yeni fiyat bugünden itibaren geçerli olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li İBB’den vatandaşa zam yandaşa milyarlık ihale! Remzi Baka’ya akıtılan para dudak uçuklattı
    Konut sektörü canlanıyor! Faiz 9 ayın en düşüğüne indi
    2025’in ilk Kabinesi sona erdi! Başkan Erdoğan’dan bir gece ansızın gelebiliriz mesajı
    MEMURA ÜÇLÜ ARTIŞ: Maaş, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi nasıl değişti? Artış ne zaman yansıyacak?
    Macron DEAŞ maskesine sığınıp PKK/YPG’ye söz verdi: Suriye’de sizi yalnız bırakmayacağız | Ankara’dan Fransa’ya net uyarı
    Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor
    ABD’den Suriye için geçici yaptırım muafiyeti: Kişisel para transferleri 7 Temmuz’a kadar serbest bırakıldı
    CHP’li belediyede rüşvet skandalı: Sosyal medya paylaşımı savcılığı harekete geçirdi
    Galatasaray müthiş performansıyla Avrupa’nın devlerini sollayarak zirveye çıktı!
    AK Parti TBMM’de DEM Parti heyetini kabul etti
    Sırrı Süreyya Önder’den Tülay Hatimoğulları’na Gazze ayarı! Öcalan’dan DEM eş başkanlarına İmralı vetosu: Gelmesinler
    MEMURA EMEKLİYE %10 REFAH PAYI | SSK Bağkur’lular ile %4.2 zam farkı eşitlenir mi? Polis, öğretmen, hemşire...
    Arda Güler fileleri 2 kez havalandırdı! Omar Perdomo’dan ilginç talep: Formasını istedi
    TCMB Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı: Enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
    2017 Çanakkale 2025 Sarıkamış! CHP yine şehit anmasında rakı sofrası kurdu... Kars’ta içkili türkülü zil zurna alem