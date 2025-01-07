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Aidat zammında fahiş fiyat artışı: Site sakinlerine genel kurul uyarısı!

Konut sitelerinde aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başladı. Fahiş artış korkusu yaşayan site sakinlerine de uyarı geldi: Genel kurul toplantılarına mutlaka katılın.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Aidat zammında fahiş fiyat artışı: Site sakinlerine genel kurul uyarısı!

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    Konut siteleri için aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlarken, vatandaşların sonradan mağduriyet yaşamaması için bu toplantılara katılması önem taşıyor. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır, bu yıl geçerli olacak asgari ücret artışının, personel giderlerini yükselteceğine dikkati çekerek, kat maliklerinin bütçe planlamalarında bu durumu dikkate alması gerektiğini söyledi.

    DAVA HAKKI VAR
    Sağır, personel haricinde tüketici fiyat endeksindeki artışın da sitelerin bu yıla ilişkin işletme bütçesindeki bakım, onarım, temizlik ve peyzaj gibi giderlerini etkileyeceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

    "Enerji ile genel bakım ve onarım giderlerinin iyi şekilde hesaplanarak yeni yıl bütçesinin oluşturulması gerekiyor." Aidatın aşırı yüksek olduğu düşünülen durumlarda, genel kurul davetiyelerinin usule uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Sağır, şunları kaydetti:

    "Site sakinleri, aidat konusunda mağduriyet yaşamamak için genel kurul toplantılarına katılmalı. Genel kurulda alınan kararlar hukuka aykırıysa kat maliklerinin dava açma hakkı var, bu durumda hukuki yardım alarak hareket edilmeli."

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