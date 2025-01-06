23 bin konuta günübirlik izni!

Otelde konaklamayı tercih etmeyenlerin, masrafını azaltmak isteyenlerin tatil anlayışındaki değişiklikle günlük ev kiralama yönteminin yaygınlaşması sonrası fiyat artışını önleme, emlak ve turizm sektöründe denetim sağlanması için 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanan 'Turizm Amaçlı Kiralanan İzin Belgeli Konut' sayısı 22 bin 939 oldu.

Türkiye'de urizm amaçlı kiralanan izin belgeli konut sayısı en fazla il Muğla oldu. Muğla'da 6 bin 573 konut izin belgesi aldı. İzin belgeli konut sayısı Antalya'da 4 bin 899, İstanbul'da 2 bin 250, Ankara'da 203, İzmir'de bin 959, Trabzon'da 693, Aydın'da 660, Balıkesir'de bin 161, Bursa'da 138, Çanakkale'de 535, Edirne'de bin 235, Mersin'de 356, Kocaeli'nde 366 oldu.

İzinbelgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira ceza uygulanacak. İzin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira ceza uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak.

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