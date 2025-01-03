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Öğretmenlere müjde! Ocak 2025 ek ders ve maaş zammı haberleri

Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan öğretmenler için ek ders ücretlerinde Ocak 2025 itibarıyla yapılacak artış oranı, memur maaş zammına paralel olarak belirlenecek. Memur maaşlarına yapılacak zam oranının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, öğretmenlerin ek ders ücretleri de netlik kazanacak.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:04
Öğretmenlere müjde! Ocak 2025 ek ders ve maaş zammı haberleri

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    Ocak 2025'te öğretmenlerin ek ders ücretlerine yapılacak zam oranı netleşiyor! Ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarına yapılacak artışlar ise merak konusu. Memur maaş zammıyla birlikte öğretmenlerin gelirlerinde önemli bir iyileşme bekleniyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    2025 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN VE USTA ÖĞRETİCİ MAAŞLARI

    Ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler için maaş zammı, Ocak 2025'te uygulanacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak. 2024 yılının ikinci yarısında açıklanan enflasyon oranları, ücretlere doğrudan etki edecek. Tahminlere göre, ücretli öğretmen maaşlarında 2024 yılına kıyasla ciddi bir iyileştirme bekleniyor. Güncel rakamlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

    2025 EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    Bu ücretlerin Ocak 2025 itibarıyla ne kadar artacağı, memur maaş artış oranına bağlı olacak. Zam oranları açıklandığında, yeni ek ders ücretleri ve maaş bilgileri detaylandırılacaktır.