Öğretmenlere müjde! Ocak 2025 ek ders ve maaş zammı haberleri

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Ocak 2025'te öğretmenlerin ek ders ücretlerine yapılacak zam oranı netleşiyor! Ücretli öğretmen ve usta öğretici maaşlarına yapılacak artışlar ise merak konusu. Memur maaş zammıyla birlikte öğretmenlerin gelirlerinde önemli bir iyileşme bekleniyor.

Fotoğraflar: AA 2025 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN VE USTA ÖĞRETİCİ MAAŞLARI Ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler için maaş zammı, Ocak 2025'te uygulanacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak. 2024 yılının ikinci yarısında açıklanan enflasyon oranları, ücretlere doğrudan etki edecek. Tahminlere göre, ücretli öğretmen maaşlarında 2024 yılına kıyasla ciddi bir iyileştirme bekleniyor. Güncel rakamlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.