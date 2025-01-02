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2025 Ocak uzman doktor, pratisyen, aile hekimi maaşları belli oldu

Memur maaşlarına yapılacak 2025 yılı Ocak zammı için geri sayım başladı. Doktor, hemşire, pratisyen doktor, uzman doktor ve aile hekimi maaşlarını yakından ilgilendiren bu zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının açıklanacağı 3 Ocak 2025 tarihinde netleşecek.

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Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 16:00 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:04
2025 Ocak uzman doktor, pratisyen, aile hekimi maaşları belli oldu

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    2025 yılı Ocak zammı, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkını da içeriyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, Kasım sonu itibarıyla enflasyon farkının yüzde 14,57'yi aştığını ortaya koyuyor. Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle net zam oranı belirlenecek.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    2025 DOKTOR MAAŞLARI

    3 Ocak'ta açıklanacak resmi enflasyon verileri öncesinde, tahminlere dayalı olarak maaşlarda şu değişikliklerin olması bekleniyor:

    Pratisyen Doktor: Güncel maaş üzerinden yaklaşık yüzde 15'lik artışla yeni maaşlarının net rakamı açıklanacak.

    Uzman Doktor: Tahmini zamlarla birlikte, yeni maaş tutarının toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla belirlenmesi bekleniyor.

    Aile Hekimi: Aile hekimlerinin maaşlarında benzer oranda artış öngörülüyor.

    Hemşireler: Maaşlarına yapılacak artış, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre şekillenecek.

    EMEKLİ DOKTOR MAAŞLARI

    Emekli doktorlar da memur emeklileriyle benzer bir zam oranından faydalanacak. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı, emekli maaşlarına doğrudan yansıyacak. 3 Ocak'ta açıklanacak resmi veriler sonrası, tüm detaylı maaş tabloları haberlerimizde yer alacak.

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