2025 Ocak uzman doktor, pratisyen, aile hekimi maaşları belli oldu

2025 yılı Ocak zammı, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkını da içeriyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, Kasım sonu itibarıyla enflasyon farkının yüzde 14,57'yi aştığını ortaya koyuyor. Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle net zam oranı belirlenecek.
Fotoğraflar: AA
2025 DOKTOR MAAŞLARI
3 Ocak'ta açıklanacak resmi enflasyon verileri öncesinde, tahminlere dayalı olarak maaşlarda şu değişikliklerin olması bekleniyor:
Pratisyen Doktor: Güncel maaş üzerinden yaklaşık yüzde 15'lik artışla yeni maaşlarının net rakamı açıklanacak.
Uzman Doktor: Tahmini zamlarla birlikte, yeni maaş tutarının toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla belirlenmesi bekleniyor.
Aile Hekimi: Aile hekimlerinin maaşlarında benzer oranda artış öngörülüyor.
Hemşireler: Maaşlarına yapılacak artış, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre şekillenecek.
EMEKLİ DOKTOR MAAŞLARI
Emekli doktorlar da memur emeklileriyle benzer bir zam oranından faydalanacak. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı, emekli maaşlarına doğrudan yansıyacak. 3 Ocak'ta açıklanacak resmi veriler sonrası, tüm detaylı maaş tabloları haberlerimizde yer alacak.