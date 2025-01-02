2025 Ocak uzman doktor, pratisyen, aile hekimi maaşları belli oldu

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2025 yılı Ocak zammı, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkını da içeriyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, Kasım sonu itibarıyla enflasyon farkının yüzde 14,57'yi aştığını ortaya koyuyor. Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle net zam oranı belirlenecek.