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Borsa kazandırdı! Tarihte ilk kez 6 yıl üst üste pozitif getiri

BIST 100 endeksi 2019’dan bu yana yükseliş eğilimini sürdürürken, geçen yıl kaydedilen artışla birlikte tarihte ilk kez 6 yıl üst üste pozitif getiri sağladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Borsa kazandırdı! Tarihte ilk kez 6 yıl üst üste pozitif getiri

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    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen yıl yüzde 31,6 getiri sağlarken, endeks tarihte ilk kez üst üste 6 yıl yükseldi.Analistler, BIST 100 endeksi özelinde bu yıldaki performansın enflasyonun altında kalması nedeniyle reel anlamda negatif seviyelerde gerçekleştiğini ancak enflasyonla mücadelenin öne çıktığı bu dönemde doğru sektör seçimi yapabilen yatırımcıların önemli bir reel getiri sağladığını bildirdi.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2023'ü 7.470,18 puandan tamamlarken, 18 Temmuz'da 11.252,11 puanla tarihi zirvesini gördü. Bu seviyeden itibaren artan kar satışlarıyla düşüş eğilimine girerek kazançlarını kısmen geri veren BIST 100 endeksi yılı yüzde 31,6 yükselişle 9.830,56 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerine bakıldığında 2024'te en çok kazandıran yüzde 97,4'le sigorta olurken, tek kaybettiren ise yüzde 13,8'le spor oldu. BIST 100 endeksinde geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran şirket yüzde 153,5'le TAV Havalimanları oldu. Bu şirketi, yüzde 139,6'yla Medical Park Hastaneler Grubu, yüzde 122,2'yle Çelebi Yer Hizmetleri, yüzde 121,5'le Enerya Enerji ve yüzde 121'le Garanti BBVA takip etti.

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