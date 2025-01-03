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Bakanlıktan 81 ilde sıkı denetim: Fırsatçıya geçit yok!

Ticaret Bakanlığı, geçen yılın son 7 günü içinde gerçekleştirdiği denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Bakanlıktan 81 ilde sıkı denetim: Fırsatçıya geçit yok!

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    Ticaret Bakanlığı, geçen yılın son 7 gününde gerçekleştirdiği denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon lira idari para cezası uyguladığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, asgari ücret zammıyla birlikte vatandaşların fahiş fiyat artışlarından mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerin 81 ilde yapıldığı aktarıldı.

    Bu kapsamda geçen yıl 25 Aralık-31 Aralık döneminde gerçekleştirilen market denetimlerinde 5 bin 846 işletmenin incelendiği belirtilen açıklamada, "Çalışmalar kapsamında 577 bin 672 ürün denetlenirken 6 bin 662 üründe ihlal tespit edildi ve 13 milyon 838 bin 753 lira cezai işlem uygulandı. Bunların yanında 3 bin 479 firma hakkında haksız fiyat artışı araştırma başlatıldı" denildi.

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