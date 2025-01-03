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Anadolu Holding ve Anadolu Efes'te Rusya düşüşü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in AB InBev-Efes ortaklığına geçici yönetim atamasının ardından Anadolu Holding ve Anadolu Efes hisseleri üst üste taban olmaya devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Anadolu Holding ve Anadolu Efes’te Rusya düşüşü!

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    Anadolu Grubu hisselerinde Rusya'dan gelen haber akışı baskılarken ilk günden itibaren taban olmaya devam etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anheuser-Busch InBev ile Anadolu Efes'in ülkedeki ortak girişiminin kontrolünü yerel bir şirkete vererek Belçika merkezli bira üreticisinin Anadolu Efes ile anlaşarak ülkeden çıkma planlarını bozdu.

    Başkanlık kararnamesi ile AB InBev Efes Russia'nın tüm hisselerinin Vmeste şirketler grubunun geçici kontrolüne geçtiği belirtildi, ancak Vmeste hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi. Ekim ayında AB InBev ile Anadolu Efes, Rusya ve Ukrayna işlerindeki hisselerini takas etme konusunda anlaşmıştı.

    Takas sonucu Anadolu Efes'in Rusya'daki ortak girişimde tek hissedar olması planlanıyordu. AB InBev daha önce de hem Rusya hem Ukrayna'daki hisselerini Anadolu Efes'e satmak istemiş ancak Rusya bu plana karşı çıkmıştı. Haber üzerine Anadolu Efes hisseleri Pazartesi gününü yüzde 10 kayıpla tamamlamıştı. Ardından gelen yılbaşı tatili sonrasında da hisseler yine taban olarak açıldı.

    Rusya'nın kararı ile ilgili Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, resmi KAP açıklamasını yaptıklarını belirterek, "Kararla ilgili çok şey bilmiyoruz. Yeni çıkan bir kararname ve biz de Kremlin'in web sitesinden öğrendik. Tatilden sonra fabrikalar çalışmaya devam edecek. Nasıl bir geçici yönetim olacak, nasıl uygulanacak bunları bilmemiz lazım. Bilgi almaya çalışacağız" demişti.

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