Akaryakıtta ÖTV artışına sınır

Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırılırken, böylece devlet 12 milyar liralık alacağından vazgeçmiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık" dedi. ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.

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